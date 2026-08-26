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Spor

Ernest Poku anlaşmasının detayları ortaya çıktı

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Ernest Poku anlaşmasının detayları ortaya çıktı

Siyah beyazlılar, Bayer Leverkusen’in sağ kanadının işini bitirdi. Alkmaar sonrası Alman ekibinde müthiş bir çıkış yapan 22 yaşındaki Hollandalı oyuncuyla 1+4 yıllık sözleşme yapılacak. Sol kanatta ve forvette de oynayan Poku bugün imza atmak üzere İstanbul’a geldi.

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Transfer çalışmalarına devam eden ve kanat açılımı yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı ismi Almanya’da buldu. Siyah beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Ernest Poku’da mutlu sona ulaştı. 22 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralandığı ve anlaşmanın 1+4 yıllık olduğu öğrenildi. AZ Alkmaar’dan B. Leverkusen’e 10 milyon avro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Hollandalı kanat, Bundesliga ekibindeki performansıyla kulüplerin dikkatini çekmişti. Gelecek vadeden genç ismin güncel piyasa değeri 25 milyon avro.

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Ernest Poku
Başlık ResmiErnest Poku

ÇOK YÖNLÜ KANAT

Daha önce Premier Lig ekiplerinden Sunderland ve Nottingham Forest’ın da istediği Poku, tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı. Geçtiğimiz sezon Bayer Leverkusen formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yapan genç kanat oyuncusu, 5 gol ve 8 asistlik katkı verdi ve kulüplerin dikkatini çekti. Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklama, transfer görüşmelerinde anlaşma sağlanan Ernest Poku’nun bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmî sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

JUVENTUS’TAN BİR YILDIZ DAHA

Beşiktaş, orta sahasını da buldu. Transferde fırtına gibi esen siyah-beyazlılar, Juventus forması giyen 23 yaşındaki İtalyan oyuncu Fabio Miretti’yle anlaştı. Oyuncu cephesiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandıktan sonra Juventus’la yapılan pazarlıklarda da mutlu sona ulaşıldı. Vincenzo İtaliano’dan dolayı Beşiktaş’a gelmeyi kabul eden Miretti’nin bugün İstanbul’da olması bekleniyor. Transferin satın alma opsiyonuyla kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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