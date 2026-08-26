Rus havacılık ve uzay şirketi Bureau 1440, Rassvet (Şafak) küresel uydu internet ağına yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi. Projenin Rusya’nın Uzak Doğu bölgeleri ve Kuzey Kutbu’nda kullanılması öngörülüyor.

Rusya, ABD merkezli SpaceX’in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atıyor. Rassvet (Şafak) adı verilen sistemin 2027’de hizmete başlaması planlanıyor.

Rus havacılık ve uzay şirketi Bureau 1440, temmuzda Rassvet sistemine yönelik ikinci toplu uydu fırlatmasını gerçekleştirdi. Şirket, son fırlatmada yörüngeye gönderilen uydu sayısını açıklamazken uyduların taşıyıcı roketten başarıyla ayrıldığını ve uçuş kontrol merkezinin yönetimine geçtiğini bildirdi.

Bureau 1440, ilk seri üretim grubundaki 16 uyduyu mart sonunda yörüngeye gönderirken 2023 ve 2024’te gerçekleştirdiği deneysel görevlerle uydu haberleşmesi, uydular arası bağlantı ve yer sistemlerine ilişkin teknolojileri test etmişti.

Yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak: Rusya, Starlink’e rakip ağ kuruyor

Yedek uydular dâhil toplam 292 uydunun 2030’a kadar yörüngeye yerleştirilmesi öngörülürken şirket, veri trafiğine yönelik talebin artması hâlinde sistem kapasitesini 924 uyduya kadar çıkarılabilecek. Projenin toplam maliyeti 432 milyar ruble (yaklaşık 5,2 milyar dolar). Rassvet’in özellikle Sibirya, Rusya’nın Uzak Doğu bölgeleri ve Kuzey Kutbu çevresinde fiber optik altyapının kurulmasının zor veya maliyetli olduğu alanlarda kullanılması öngörülüyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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