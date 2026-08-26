Avustralya’da örnek olabilecek uygulama: Yapay zekâlı şarkılar listeye giremeyecek

Avustralya’da yapay zekâyla tamamen üretilen şarkıların müzik listelerine girmesi yasaklandı. ARIA, 28 Ağustos’tan itibaren yalnızca insan üretimi ağırlıklı eserleri kabul edecek.

Avustralya’da tamamı yapay zekâyla üretilmiş şarkıların, ülkede müzik listelerini yöneten Avustralya Kayıt Endüstrisi Birliğinin (ARIA) listelerine girmesi yasaklandı.

ABC News’ün haberine göre yasak, 28 Ağustos’tan itibaren uygulanacak. Büyük oranda insan üretimi olan ancak kayıt alırken yapay zekâdan destek alınan, “listeleri manipüle ettiği endişesi uyandırmayan” şarkılar ise hâlâ listelere girebilecek.

ARIA yöneticilerinden Annabelle Herd, atılan adımla Avustralya’da müzisyenlere daha açık kurallar konulduğunu ifade ederek dinleyicileri müzikle buluşturan diğer kuruluşlara da “insanların sanatsal yönünü desteklemeleri ve kurallarında benzer değişiklikler yapmaları” çağrısı yaptı.

Yapay zekâyla üretilen bir şarkının Avustralya radyolarında en çok çalınan şarkı olması ve temmuzda iki ayrı ARIA listesinde 4. sıraya yükselmesinin ardından bu karar duyuruldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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