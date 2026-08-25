Zonguldak'ta yaklaşık 15 yıl önce çekildiği değerlendirilen bir kaplumbağanın öldürülmesine ilişkin görüntüler sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, görüntülerde yer aldığı değerlendirilen A.S.'yi gözaltına aldı.

Zonguldak'ta yıllar önce çekildiği değerlendirilen ve bir kaplumbağanın öldürüldüğü anları anbean gösteren görüntüler, sosyal medyada yeniden yayılarak büyük tepki topladı.

Görüntülerin Karadeniz Ereğli'de çekildiğinin tespit edilmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaplumbağayı ezerek öldürdü, ekipler harekete geçti! Şüpheli gözaltında

İKAMETİNE OPERASYON

Asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, 15 yıl önce çekildiği tahmin edilen görüntülerde yer alan kişinin A.S. olduğu belirlendi. Ekipler, şüphelinin adresini de tespit ederek Ereğli'deki ikametinde operasyon düzenledi.

A.S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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