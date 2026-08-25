Azerbaycan'da tarihi gece: Sabah FK, Şampiyonlar Ligi biletini aldı

Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sabah FK, ilk maçta 2-1 mağlup olduğu İsrail temsilcisi HB Sheva'yı rövanşta 5-2'lik skorla devirerek adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, HB Sheva ile karşılaştı.

TUR UZATMALARDA GELDİ

Tevfik Behramov Stadyumu'nda oynanan mücadelenin normal süresini 90+4'te bulduğu golle 3-2 öne tamamlayan Sabah FK, uzatmalarda bir gol daha buldu ve sahadan 5-2 galip ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına kaldı.

Sabah Futbol Kulübü'nün galibiyet gollerini 38. dakikada Christian Nwachukwu, 74. dakikada Umarali Rahmonaliyev, 90+4. dakikada Tellur Mütallimov, 101. dakikada Patrick Orphe Mbina ve 115. dakikada Joy-Lance Mickels kaydetti. HB Sheva'nın golleri ise 10. dakikada Igor Zlatanovic ve 61. dakikada Guy Mizrahi'den geldi.

TARİHİNDE BİR İLK

Geçen sezonu Azerbaycan Premier Ligi'nde şampiyon olarak tamamlayan Sabah FK, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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