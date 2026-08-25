Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Alihan Kuriş soruşturmasında Antalya’da düzenlenen aramada 37 klasör dolusu belge ve finansal kayıt ele geçirildi. Dekontlar, bağış listeleri, banka cüzdanları ve toplantı tutanaklarının da bulunduğu evraklar, yapılanmanın mali yapısı ve para hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla incelemeye alındı.

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, yapılanmanın mali ayağına ilişkin yeni belgelere ulaşıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine Antalya’nın Kepez ilçesi Kirişçiler Mahallesi’nde R.B. isimli şahsın ikameti ve eklentilerinde örgüt faaliyetleriyle bağlantılı belge ve dokümanların bulunduğu yönünde elde edilen bilgiler doğrultusunda, alınan adli arama kararı doğrultusunda arama yapıldı.

37 KLASÖR DOLUSU BELGE

Yapılan aramalarda 37 klasör içerisinde; hesap hareketlerine ilişkin dekontlar, bağış adı altında oluşturulan listeler, banka cüzdanları, çeşitli finansal evraklar ve toplantı tutanakları ele geçirilerek incelemeye alınmak üzere el konuldu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, söz konusu finansal evrakları ikamete getiren kişinin Yeşilbayır İlim ve Kültür Hizmet Derneğinde çalışan M.A. olduğu tespit edildi.

Alihan Kuriş soruşturmasında para trafiği mercek altında! 37 klasör dolusu kayıt ele geçirildi

Ele geçirilen belge ve finansal kayıtların örgütün mali yapılanması, para hareketleri ve faaliyetleriyle bağlantısının ortaya çıkarılmasına yönelik incelemelerin sürdürüldüğü, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü'nün mali kaynaklarının, örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşların ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle devam ettiği öğrenildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Alihan Kuriş operasyonunun detayları! İşte gözaltındaki isimler ve kayyım atanan şirketler

İLK DALGA OPERASYON

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan Alihan Kuriş ve beraberindeki 32 şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.

Kuriş soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler, 16 Ağustos sabahı adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme aralarında Alihan Kuriş'in de bulunduğu 38 şüpheliden 32'sini tutuklamıştı.

Alihan Kuriş soruşturmasında para trafiği mercek altında! 37 klasör dolusu kayıt ele geçirildi

İKİNCİ DALGA OPERASYON

İstanbul, Konya, Mersin ve Muğla'da gerçekleşen operasyonlarda 12 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlar arasında dikkat çekici isimler vardı. Kuriş soruşturmasında örgütün tepe yönetiminin mali, idari ve bilanço hesaplarının yürütüldüğü sistemi kurduğu iddia edilen Osman S. ve bir hastanenin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan İsa A. ve Taner Ç. de gözaltına alınanlar arasında bulunuyordu.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında ikinci dalga! 12 kişi gözaltına alındı

SUÇLAMALAR NELER?

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanıyor.

Soruşturmada adı geçen 49 şüpheliye yolsuzluk, kara para aklama, yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketi oluşturma suçlamaları yöneltiliyor.

Bu kapsamda ilk operasyon 13 Ağustos sabahı yapıldı. Ankara merkezli 17 şehirde belirlenen adreslere eş zamanlı polis baskınları gerçekleşti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası