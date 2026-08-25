Netflix'in suç ve drama türündeki Türk dizisi Mezarlık, Birce Akalay ve Olgun Toker'in başrollerinde olduğu üçüncü sezonuyla ekrana dönüyor. Resmi fragmanın yayınlanmasının ardından Komiser Önem ve ekibinin yeni vakasıyla başlayacak Mezarlık 3. sezonun yayın tarihi ve hikayesine ilişkin ayrıntılar netleşti.

Kadın cinayetlerini araştırmak üzere kurulan özel birimin çalışmalarını merkezine alan Mezarlık'ta yeni sezon için geri sayım başladı. İkinci sezonun ardından dağılan ekip, bu kez gizemli bir vaka nedeniyle yeniden bir araya gelecek. Netflix'in paylaştığı resmi fragman ve yeni sezon bilgileri, Önem'in dönüşünün soruşturmayı ekibin tamamı için kişisel bir mücadeleye dönüştüreceğini gösteriyor.

MEZARLIK YENİ SEZON NE ZAMAN?

Mezarlık 3. sezon, 28 Ağustos 2026 Cuma günü Netflix'te yayınlanacak. Netflix'in resmi açıklamasına göre yeni sezon Türkiye ile birlikte tüm dünyada aynı anda izleyiciyle buluşacak.

Mezarlık yeni sezon ne zaman? 3. sezon tarihi belli oldu

MEZARLIK 3. SEZONDA NELER OLACAK?

Mezarlık'ın 3. sezonunda gizemli bir vaka, dağılan Mezarlık ekibinin yeniden bir araya gelmesine neden olacak. Kadınlara gönderilen esrarengiz kutuların arkasındaki gerçeğin peşine düşen ekip, soruşturma ilerledikçe daha sarsıcı bir durumla karşılaşacak. Komiser Önem ise hem kendisini hem de ekibini etkileyen karanlık bir tehdidin merkezinde kalacak.

Mezarlık yeni sezon ne zaman? 3. sezon tarihi belli oldu

MEZARLIK 3. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Mezarlık'ın üçüncü sezonunda Birce Akalay ve Olgun Toker başrolleri paylaşmaya devam ediyor. Birce Akalay Başkomiser Önem Özülkü karakteriyle hikayenin merkezinde yer alırken Olgun Toker de Serdar Ata karakteriyle yeni sezonda kadrodaki yerini koruyor.

Oyuncu kadrosunda ayrıca; Şehsuvar Aktaş, Hakan Meriçliler, Sezgin Uzunbekiroğlu, Cem Sürgit, Baran Güler, Arbil Tabur, Yeşim Çelebi, Elif Sevinç, Berke Gündem yer alıyor.

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