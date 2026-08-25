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Yaşam

Adıyaman'da peş peşe depremler! Sincik sallandı, AFAD duyurdu

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Adıyaman'da peş peşe depremler! Sincik sallandı, AFAD duyurdu

Adıyaman'da merkez üssü Sincik ilçesi olan peş peşe depremler meydana geldi. AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 4.2 olarak bildirdi.

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Sezer Doğru
SEZER DOĞRU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adıyaman'da merkez üssü Sincik ilçesi olan peş peşe depremler meydana geldiğini bildirdi.

AFAD, depremlerin büyüklüğünü 3.7 ve 4.2 olarak bildirdi.

Saat 21:40'da yaşanan depremin büyüklüğü 3.7 olarak açıklanırken, sarsıntı yerin 7.01 kilometre derinliğinde oluştu.

4.2 büyüklüğündeki ikinci deprem ise saat 21:43'te meydana geldi.

İkinci depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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