TRT 1'in 15 Temmuz darbe girişiminde yaşananları belge ve tanıklıklardan hareketle ekrana taşıyan Asırlık Gece dizisi yeni bölümüyle devam ediyor. Dizinin 13. bölüm fragmanı yayınlanırken yeni bölümün ekran saati ve final takvimi izleyicilerin takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın aynı adlı eserinden yola çıkılarak hazırlanan Asırlık Gece, darbe girişiminin hazırlık sürecinden 15 Temmuz gecesinde kritik kurumlarda yaşanan gelişmelere kadar uzanan olayları ele alıyor. TRT 1'in resmi sayfasında 13. bölüm fragmanı da yerini alırken dizinin yeni bölümü bu hafta TRT 1 ve tabii üzerinden izleyiciyle buluşacak.

ASIRLIK GECE 13. BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece 13. bölümüyle 28 Ağustos 2026 Cuma günü saat 22.45'te TRT 1'de yayınlanacak. Yeni bölüm özetsiz olarak ekrana gelecek. Bölüm aynı zamanda TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden takip edilebilecek.

TRT 1'in resmi internet sitesinde dizinin 13. bölüm fragmanı da yayınlandı. Böylece 12. bölümün ardından hikayenin devam edeceği yeni bölüm için geri sayım başladı.

Asırlık Gece 13. bolum ne zaman, kaçıncı bölümde final yapacak?

ASIRLIK GECE KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Asırlık Gece'nin 15 bölümlük bir proje olarak planlandı. Buna göre yayın takviminde değişiklik yapılmaması halinde dizi 15. bölümle final yapacak. Ancak TRT 1'in güncel resmi Asırlık Gece sayfasında final bölümünün yayın tarihine ilişkin henüz ayrı bir duyuru yer almıyor.

ASIRLIK GECE KONUSU NE?

Asırlık Gece, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde yaşanan gelişmeleri gerçek olaylar, belgeler ve tanıklıklardan hareketle anlatıyor. Yapımın çıkış noktasını Doç. Dr. Hüseyin Aydın'ın "Asırlık Gece" adlı eseri oluşturuyor.

Dizide MİT'e ulaşan ihbardan Genelkurmay'daki gelişmelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminden TRT ve diğer medya kuruluşlarında yaşananlara kadar 15 Temmuz darbe gecesinin farklı aşamaları ele alınıyor. TBMM'nin bombalanması, Özel Kuvvetler'de yaşananlar ve vatandaşların darbe girişimine karşı sokağa çıkması da yapımın işlediği başlıklar arasında bulunuyor.

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