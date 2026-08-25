Türkiye'nin farklı noktalarında 25 Ağustos 2026 Salı günü meydana gelen sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi kayıtlarına yansımaya devam ediyor. Akşam saatlerinde Doğu Anadolu'da peş peşe kaydedilen depremler Adıyaman, Malatya ve çevre illerde de hissedilirken, AFAD ile Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

25 Ağustos son depremler listesi akşam saatlerinde meydana gelen yeni sarsıntılarla güncellendi. Gün boyunca Malatya, Balıkesir, Ege Denizi, Adıyaman ve farklı bölgelerde düşük ve orta büyüklükte depremler kaydedilirken, saat 21.40 sonrasında yaşanan peş peşe iki sarsıntı öne çıktı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliğine ilişkin farklı ölçüm sonuçları içeriyor.

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

AFAD'a göre 25 Ağustos Salı günü saat 21.43'te Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü 38.1305 kuzey enlemi ile 38.44433 doğu boylamında belirlenirken derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Ağustos son depremler listesi

AFAD kayıtlarına göre bölgede bundan yaklaşık üç dakika önce bir deprem daha yaşandı. Saat 21.40'da yine Sincik merkezli meydana gelen ilk depremin büyüklüğü 3,7, derinliği ise 7,01 kilometre olarak kaydedildi. Böylece bölgede kısa aralıkla 3,7 ve 4,2 büyüklüğünde iki sarsıntı meydana geldi.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Ağustos son depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ise aynı saatlerde kaydettiği sarsıntıyı Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Salkonak merkezli 4,1 büyüklüğünde bildirdi. Kandilli verilerine göre saat 21.43'de gerçekleşen depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

25 AĞUSTOS KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin 25 Ağustos Salı akşamı yayımlanan son deprem verilerinde Adıyaman-Malatya çevresindeki sarsıntıların yanı sıra gün içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler de yer aldı.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Ağustos son depremler listesi

25 AĞUSTOS AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın 25 Ağustos akşamı yayımlanan son depremler tablosunda da Sincik merkezli iki deprem listenin ilk sıralarında yer aldı. Kurumun verilerine göre 4,2 büyüklüğündeki depremden önce ve gün içerisinde farklı illerde çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? 25 Ağustos son depremler listesi

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