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ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Fotoğraf Başlığı ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için geri sayım sürerken adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgileri ÖSYM tarafından yayımlanacak giriş belgesiyle netleşecek. KPSS sınav yerlerinin erişime açılıp açılmadığı ve belgenin hangi tarihte yayımlanacağı sınav öncesinde takip ediliyor.

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ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde KPSS Lisans oturumlarının tarihleri belli olurken sınav giriş belgeleri için bekleyiş devam ediyor. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav merkezi, bina ve salon bilgilerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. ÖSYM'nin 25 Ağustos itibarıyla yaptığı duyurular arasında ise KPSS Lisans sınav yerlerine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

ÖSYM KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sınav giriş belgesinin yayımlanacağı kesin tarih ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin geçmiş sınavlardaki uygulamalarında giriş belgeleri çoğunlukla sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime açılıyor. Buna göre 6 Eylül'deki KPSS öncesinde belgenin ağustos ayının son günlerinde yayımlanması bekleniyor.

ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS 2026 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos itibarıyla 2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınav yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin güncel sayfasında sınav tarihi ve sonuç tarihi bulunmasına karşın sınava giriş belgelerinin erişime açıldığına ilişkin bir duyuru yer almıyor. Sınav yerleri açıklandığında adayların hangi okul, bina ve salonda sınava katılacağı giriş belgesinde gösterilecek.

ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav giriş belgeleri yayımlandığında adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak belgelerini görüntüleyebilecek. ÖSYM, başvuru işlemlerinde de AİS ve Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'nı kullanıyor.

Belgede adayın sınava gireceği merkez, bina ve salon gibi bilgiler bulunacak. Adayların sınav günü sorun yaşamamak için belgede yazan adresi önceden kontrol etmeleri ve ÖSYM'nin sınav günü kurallarını incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI NE ZAMAN?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 Pazar günü yapılacak. ÖSYM, başvuru duyurusunda tüm KPSS Lisans adaylarının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılmasının zorunlu olduğunu belirtti.

2026 KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre KPSS Lisans süreci eylül ayında Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarıyla devam edecek. Sınav sonuçları ise tüm bu oturumların tamamlanmasının ardından ekim ayında açıklanacak.

  • 6 Eylül 2026 - KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür
  • 12 Eylül 2026 - KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. gün
  • 13 Eylül 2026 - KPSS Lisans Alan Bilgisi 2. gün
  • 7 Ekim 2026 - KPSS Lisans sonuçlarının açıklanması

ÖSYM ayrıca Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'nin (DHBT) 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacağını açıkladı. DHBT başvuruları ise 22-30 Eylül tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM KPSS lisans sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Tarih, ÖSYM'nin güncel sınav takviminde Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumları için ortak sonuç açıklama tarihi olarak yer alıyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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