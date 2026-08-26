Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında Türk özel öğretim kurumlarına artık yabancı ad verilemeyecek. Mevcutta yabancı ad kullanan kurumların da isimlerini değiştirmesi gerekiyor.

Türk özel öğretim kurumlarında yabancı ad kullanımına yönelik mevzuat hükümlerinin uygulanacağı kaydedildi. Daha önce yabancı adla ruhsatlandırılan Türk özel okulları da mevcut adlarıyla faaliyetlerine devam edemeyecek. Mevzuata uygun yeni kurum adı için en geç 1 Ekim'e dek başvuru yapılması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek. Ayrıca daha önce yabancı adla ruhsat verilmiş olan Türk özel öğretim kurumlarının adları da mevzuata uygun şekle getirilecek. Bu kapsamdaki kurumlar, mevcut yabancı adlarını kullanmayı sürdüremeyecek. Özel öğretim kurumlarına; Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine, kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad verilecek.

Özel okul isimlerine Türkçe düzenlemesi! Yabancı adları kullanamayacaklar

1 EKİM'E KADAR SÜRE VERİLDİ

Azınlık okulları, yabancı ve milletlerarası özel öğretim kurumları ile yalnızca yabancı dil eğitimi veren kurslara ise yabancı ad verilebilecek. Kurum adlarının seçilmesinde Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri de dikkate alınacak. Bu değerlere aykırı ve öğrencilerin psikososyal gelişimine olumsuz etki edebilecek adlar verilemeyecek. Anayasa'da bulunan milli kültür ile milli ve manevi değerlerin korunmasına ilişkin esaslar ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, milli eğitimin temel ilke ve amaçlarına riayet edilerek kurum adlarının milli ve manevi değerlerle uzlaşması; kültürel yozlaşma, kimlik erozyonu, değer erimesi, dilsel yabancılaşma ve öğrencilerin psikososyal gelişiminde olumsuzluklara sebep olunmaması esas alınacak. Bu kapsamda mevzuata uygun kurum adı değişikliği başvurularının en geç 1 Ekim tarihine dek yapılacağı belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası