Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ni kimin yöneteceğini açıkladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ni kimin yöneteceğini açıkladı
Fotoğraf Başlığı ÜSKÜDAR BELEDİYESİ BİNASI (İHA/İSTANBUL-İHA)İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında Rüşvet , İrtikap ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Yönetme suçlarından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında İstanbulda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine yapılan belediye başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulduğunu anımsatarak, yeni başkan vekili seçilinceye kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi birinci başkan vekili, onun bulunmaması halinde ise ikinci başkan vekilinin yürüteceğini açıkladı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekilliği süreci ile alakalı yazılı açıklama yaptı.

Valilikten paylaşılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz 2026 tarihinde tutuklandığı anımsatıldı.

Dedetaş’ın tutuklanmasının sonrasında Üsküdar Belediye Meclisi’nde belediye başkan vekili seçimi yapılmış ve buna ilişkin 5 Ağustos 2026 tarihli 76 numaralı meclis kararı alınmıştı.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre söz konusu meclis kararı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından incelemeye alındı.

Mahkeme, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Böylece Sinem Dedetaş’ın yerine gerçekleştirilen belediye başkan vekili seçimine ilişkin 5 Ağustos tarihli meclis kararı, yargı kararıyla geçici olarak uygulanamaz hale geldi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNİ KİM YÖNETECEK?

Valilik, mahkeme kararının ardından belediye başkanlığı görevinin nasıl yürütüleceğine ilişkin de bilgi verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yeni bir belediye başkan vekili seçilene kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

Birinci başkan vekilinin bulunmaması halinde ise görev, belediye meclisinin ikinci başkan vekiline geçecek.

İstanbul Valiliği açıklamasında, “Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

BAKMADAN GEÇME
Üsküdar Belediyesi
GÜNDEM

Üsküdar Belediyesi'nde başkanvekili seçimi yenilenecek! AK Parti'nin itirazı kabul edildi

Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
"ATIMIZIN KUYRUĞUNU BAĞLADIK"
Erdoğan'dan Malazgirt'te dünyaya net mesaj!
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
YABANCI İSİM DÖNEMİ BİTİYOR
MEB'den özel okullara yeni düzenleme
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
ASGARİ ÜCRETE %50 ZAM!
İsa Karakaş canlı yayında kulis bilgisini paylaştı
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
KARTAL'A BİR YILDIZ DAHA
İtalyan oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi değişti
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
BABANIN TAŞIDIĞI EN ACI YÜK
Eşi ve bebeğini aynı gün toprağa verdi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
ARTIK 250 TL'LİK MASRAF YOK!
Okul formalarında yeni dönem, her öğrenci için zorunlu
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….
Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….
Kaydet
Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Brent petrol fiyatları düştü! Akaryakıta indirim gelecek mi?
Kaydet
"Atın kuyruğunu bağlamak" ne demek?
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.