İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi'ni kimin yöneteceğini açıkladı

İstanbul Valiliği, tutuklanan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın yerine yapılan belediye başkan vekili seçimine ilişkin meclis kararının yürütmesinin mahkeme tarafından durdurulduğunu anımsatarak, yeni başkan vekili seçilinceye kadar görevi Üsküdar Belediye Meclisi birinci başkan vekili, onun bulunmaması halinde ise ikinci başkan vekilinin yürüteceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, Üsküdar Belediyesi’ndeki başkan vekilliği süreci ile alakalı yazılı açıklama yaptı.

Valilikten paylaşılan açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap” suçları kapsamında yürütülen soruşturmada Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın 31 Temmuz 2026 tarihinde tutuklandığı anımsatıldı.

Dedetaş’ın tutuklanmasının sonrasında Üsküdar Belediye Meclisi’nde belediye başkan vekili seçimi yapılmış ve buna ilişkin 5 Ağustos 2026 tarihli 76 numaralı meclis kararı alınmıştı.

MAHKEMEDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

İstanbul Valiliğinin açıklamasına göre söz konusu meclis kararı İstanbul 2. İdare Mahkemesi tarafından incelemeye alındı.

Mahkeme, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceği gerekçesiyle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca meclis kararının yürütmesinin durdurulmasına hükmetti.

Böylece Sinem Dedetaş’ın yerine gerçekleştirilen belediye başkan vekili seçimine ilişkin 5 Ağustos tarihli meclis kararı, yargı kararıyla geçici olarak uygulanamaz hale geldi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİNİ KİM YÖNETECEK?

Valilik, mahkeme kararının ardından belediye başkanlığı görevinin nasıl yürütüleceğine ilişkin de bilgi verdi.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca yeni bir belediye başkan vekili seçilene kadar Üsküdar Belediye Meclisinin birinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütecek.

Birinci başkan vekilinin bulunmaması halinde ise görev, belediye meclisinin ikinci başkan vekiline geçecek.

İstanbul Valiliği açıklamasında, “Belediye Başkan Vekili seçilinceye kadar, aynı maddenin altıncı fıkrası uyarınca, Üsküdar İlçe Belediye Meclisinin birinci başkan vekili, bulunmaması halinde ikinci başkan vekili belediye başkanlığı görevini yürütmek üzere vekaleten görev yapacaktır” ifadelerine yer verdi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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