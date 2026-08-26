Fonlama faizinin bu hafta %37’ye gerilemesinin ardından borsada da pozitif beklentiler artıyor. Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün, “10 yıl vadeli tahvil faizinde her 100 puanlık gevşeme, BİST 100 endeks hedefini yaklaşık %7 yukarı çekiyor. Şu an 19.200 civarında olan 12 aylık endeks hedefinin, bu hesaplamayla eylül sonu veya ekim gibi 20.000'in üzerine, hatta 20.500 seviyelerine yaklaşması beklenebilir” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Merkez Bankasının haftalık repo ihalelerine geçmesinin ardından gecelik fonlama faizinin yüzde 37’ye gerilemesi, piyasada pozitif beklentileri desteklemeye başladı. Dikkatler bir yandan Borsa İstanbul’a çevrildi.

Dünkü işlemlerde 14.473 puandan kapanış yapan BİST 100 endeksi, bugünkü ilk işlemlerde analistlerin kritik direnç olarak gösterdiği ve son 7 haftanın direncine işaret eden 14.600 seviyesini test etti.

BANKACILIK SEKTÖRÜ

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Serhan Yenigün, Merkez Bankası'nın haftalık repo ihalelerine tekrar başlamasıyla birlikte fonlama oranı bir gecede %40'tan %37'ye düştüğünü belirterek; bu adımla birlikte bankaların kısa vadeli kaynak maliyetlerinin de %37'ye gerilediğini ve bunun banka finansal sonuçları için doğrudan destekleyici bir etki anlamına geldiğini aktardı.

Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….

DİĞER SEKTÖRLER

Fonlamadaki bu düşüşün; mevduat, kredi ve tahvil gibi diğer tüm borç alma-verme faizlerini de kademeli olarak aşağı çeken bir baz oluşturduğuna dikkat çeken Yenigün, “Faizlerde gerileme, finansman maliyetleri yüksek olan borsadaki diğer şirketlerin de giderlerinin azalmasına ve gelecek döneme dair olumlu beklentiler oluşmasına katkı sağlayacaktır” görüşünü dile getirdi.

ÖNCEDEN SATIN ALINDI

Son 2-2,5 yıllık süreçte Merkez Bankasının faizleri gevşetme yönündeki adımlarında Borsa İstanbul'da yükseliş göründüğünü belirten Yenigün, “Son gevşemenin ayak sesleri borsada halihazırda 3-4 haftadır yükseliş yönünde (13.200'lerden 14.500-14.600 seviyelerine doğru) fiyatlandı” dedi.

FAİZDE HER 100 PUANLIK DÜŞÜŞ…

Faizdeki gevşemenin borsanın hedef değerlemelerini doğrudan yukarı taşıdığını vurgulayan Yenigün, “10 yıl vadeli tahvil faizlerindeki her 100 baz puanlık gevşeme, BİST 100 endeks hedefini yaklaşık %7 yukarı çekiyor. Şu an 19.200 civarında olan 12 aylık endeks hedefinin, bu hesaplamayla Eylül sonu veya Ekim ayı gibi 20.000'in üzerine, hatta 20.500 seviyelerine yaklaşması beklenebilir” görüşünü savundu.

Borsada ilk defa bu seviye konuşuluyor! Faizde her 100 puanlık düşüş….

BİST 100’DE TEKNİK SEVİYELER

BİST 100’de kısa vadede tarihî zirve olan 15.200'ün direnç olabileceğine dikkat çeken Yenigün, “Ardından dolar bazlı grafiklerin de işaretiyle 16.000 civarına yönelim beklenebilir. Muhtemel satış baskısında ise 13.800-14.000 bandı ana destek bölgesi” beklentisini paylaştı.

Önemli Uyarı: Bu içerik, piyasada gerçekleşen fiyat hareketleri ve analist görüşleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir tavsiye niteliğinde kesinlikle değildir.