Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, örgütün tüm yapılanmaları ile feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tam entegre edildiğini duyurdu. Terör örgütünün feshedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dış politikada yürütülen kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, SDG/YPG'nin ve ona bağlı tüm ilgili askeri ve sivil yapıların feshedildiğini açıkladı.

Abdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SDG/YPG’nin, Özerk Yönetimin ve ona bağlı tüm askerî ve sivil yapıların feshedildiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'DEN TAM DESTEK

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da SDG/YPG'nin feshedilmesini "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi. Barrack, bu adımın Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu belirterek, "Birleşik Suriye şekilleniyor" mesajını verdi.

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde

ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tekrar gündem oldu. Erdoğan paylaşımında "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

11 yıl önce yapılan açıklamayla bugün yaşanan gelişmeler, dış politikada yürütülen kararlılığı bir defa daha gözler önüne sermiş oldu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MAHMUT EKİNCİ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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