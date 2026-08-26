Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde

Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, örgütün tüm yapılanmaları ile feshedildiğini ve Suriye devlet kurumlarına tam entegre edildiğini duyurdu. Terör örgütünün feshedilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 yıl önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dış politikada yürütülen kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Terör örgütü SDG/YPG'nin elebaşı Mazlum Abdi, SDG/YPG'nin ve ona bağlı tüm ilgili askeri ve sivil yapıların feshedildiğini açıkladı.

Abdi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "SDG/YPG’nin, Özerk Yönetimin ve ona bağlı tüm askerî ve sivil yapıların feshedildiğini ve devlet kurumlarına tamamen entegre edildiğini ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN HABERLER
SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi
GÜNDEM

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Mazlum Abdi 'Şam'a tam entegrasyonu' duyurdu

ABD'DEN TAM DESTEK

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye-Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack da SDG/YPG'nin feshedilmesini "tarihi bir olay" olarak nitelendirdi. Barrack, bu adımın Suriye'nin birlik ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu belirterek, "Birleşik Suriye şekilleniyor" mesajını verdi.

SDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde
Başlık ResmiSDG/YPG terör örgütü kendini feshetti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 yıl önceki paylaşımı yeniden gündemde

ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI YENİDEN GÜNDEMDE

Söz konusu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Haziran 2015'te sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tekrar gündem oldu. Erdoğan paylaşımında "Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

11 yıl önce yapılan açıklamayla bugün yaşanan gelişmeler, dış politikada yürütülen kararlılığı bir defa daha gözler önüne sermiş oldu.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
“NEFESSİZ BIRAKILMIŞ OLABİLİR”
Denizolgun'un ölümünde "cinayet" şüphesi
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Ünlü stratejist altın yatırımcısını uyardı
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
6.2’LİK SENARYOYU ÇÜRÜTTÜ!
Üşümezsoy’den ters köşe Adalar Fayı açıklaması
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI!
Dünyaca ünlü bankadan yeni tahmin!
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
'F.BAHÇE O İSME DİKKAT ETMELİ'
Lyon’un eski yıldızı tarihi maçı değerlendirdi
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
TCMB SONRASI KONUTTA DÜŞÜŞ!
1 milyon TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
11 YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ GÜNDEMDE!
Suriye'deki gelişmeler sonrası herkes bunu konuşuyor
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
İSRAİL LOBİSİNE SESLENDİLER
Trump yönetiminden Türkiye açıklaması!
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
İSTANBUL TRAFİĞİNE İLAÇ OLACAK
Dev proje, gökdelenler arasında durmadan ilerliyor
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
ABD VİZESİ İSTEYENLER DİKKAT
Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
138 MİLYAR LİRALIK TASARRUF!
‘İlklerin köprüsü’nde 10 yıllık rekoru duyurdu
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
İSRAİL SABOTAJ PEŞİNDE
Silahları sınıra gömdürmüşler
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
“TEHLİKELİ DİYE DÜŞÜNMEDİM”
Boynunu kütletti, hayatı kabusa döndü!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
PLAN YAPMADAN DİKKAT!
İstanbul dahil birçok kente sağanak uyarısı!
TFF SICAK BAKIYOR
TFF SICAK BAKIYOR
Yabancı krizine Türkiye Kupası çözümü
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN?
ABD'li banka tarih verdi
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
TÜRKİYE'DE BENZERİ YOK
200 yıllık hazine! Hilal ve at nalı formunda...
SUÇ DUYURUSU!
SUÇ DUYURUSU!
Trossard'ın olay pozisyonu için yeni gelişme
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
1 AYDA 6 AYLIK KÂR PAYI!
Gram altında tren kaçtı mı?
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
TUĞYAN'IN PANİK ANLARI!
Güllü'nün öldüğü geceden yeni görüntüler ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Ne hijyen var ne doğru etiket! 152 kilogram et imha edildi
Ne hijyen var ne doğru etiket! 152 kilogram et imha edildi
Kaydet
Türkiye'nin en büyük adasında turizm patlaması! Tatilcilerin yeni hedefi oldu
Türkiye'nin en büyük adasında turizm patlaması!
Kaydet
ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
ABD vizesi isteyenler dikkat: Tüm başvurular donduruldu, randevular iptal edildi!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.