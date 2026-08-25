026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala öğrenciler, veliler ve öğretmenler yeni dönemin takvimini araştırmaya başladı. Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı sorusu gündemdeyken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan çalışma takvimiyle birlikte okulların açılış tarihi, ara tatiller, yarıyıl tatili ve yaz tatilinin başlayacağı gün belli oldu.

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için okula başlama tarihleri değişecek. Uyum programları 7 Eylül 2026 tarihinde başlarken, öğretmenlerin yeni eğitim yılı öncesindeki mesleki çalışmaları ise 1 Eylül'de başlayacak. Peki, okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı?

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili tarihleri

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK, KAÇ GÜN KALDI?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. 25 Ağustos 2026 bugün itibarıyla okulların açılmasına 20 gün kaldı.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri ise 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili tarihleri

ARA TATİL NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak, 20 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü tamamlanacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili tarihleri

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

Birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Okullar ne zaman açılacak, kaç gün kaldı? 2026-2027 ara tatil, yarıyıl ve yaz tatili tarihleri

2027 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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