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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2026?

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30 Ağustos resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor 2026?

Ağustos ayının son haftasına girilirken Zafer Bayramı için hazırlıklar sürüyor. 2026 takviminde 30 Ağustos'un hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle çalışanlar resmi tatil uygulamasının nasıl olacağını, tatilin kaç gün süreceğini ve pazartesi gününe uzayıp uzamayacağını araştırıyor.

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Türkiye genelinde tören ve etkinliklerle kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil takvimi yeniden gündeme geldi. 30 Ağustos nedeniyle özellikle "yarım gün mü, tam gün mü?" ve "31 Ağustos Pazartesi tatil olacak mı?" konuları merak ediliyor.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'de resmi tatil kapsamında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 30 Ağustos günü genel tatil olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla Zafer Bayramı yarım gün değil, tam gün resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 resmi tatil takviminde de 30 Ağustos Zafer Bayramı tatil günleri arasında bulunuyor.

Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle kamu kurumlarında normal mesai yapılmıyor. Tatilin pazar gününe denk gelmesi ise özellikle hafta içi çalışanlar açısından ayrıca bir tatil günü oluşturmayacak.

30 AĞUSTOS HANGİ GÜNE DENK GELİYOR 2026?

2026 yılında 30 Ağustos Pazar gününe denk geliyor. Bu nedenle hafta sonu tatilini cumartesi ve pazar olarak kullanan çalışanlar açısından Zafer Bayramı bu yıl mevcut hafta sonu tatiliyle aynı güne denk geliyor. 30 Ağustos'un ardından gelen 31 Ağustos Pazartesi günü için ise resmi tatil uygulaması bulunmuyor.

30 Ağustos 2026'da Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanmasının 104. yıl dönümü kutlanacak. Zafer Bayramı kapsamında yurt genelinde anma programları, resmi törenler ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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Editör : İREM ÖZCAN
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