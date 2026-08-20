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Spor

Trabzonspor, Ferencvaros karşısında turu zora soktu

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Trabzonspor, Ferencvaros karşısında turu zora soktu

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 mağlup olarak avantajı rakibine kaptırdı. Karadeniz ekibinde ilk kez 11'de başlayan Salah, gol fırsatı yakalasa da topu ağlarla buluşturmayı başaramadı. Geçen sezon Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkı elde eden bordo-mavililer, 720 gün sonra çıktığı Avrupa arenasından yenilgiyle ayrıldı.

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Fatih Tekke liderliğindeki Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Balazs Borbely'nin çalıştırdığı Ferencvaros ile mücadele etti.

TEK GOLLÜ GALİBİYET

Papara Park'ta oynanan karşılaşmada Trabzonspor, Macar ekibine tek golle mağlup oldu. Ferencvaros'a galibiyeti getiren golü 17. dakikada Zachariassen attı.

UZATMALARDA KIRMIZI KART

Trabzonspor'da Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, müsabakanın 90+6. dakikasında kırmızı kart gördü.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

RÖVANŞ 27 AĞUSTOS'TA

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir'i ağırlayacak. Karadeniz ekibi, 27 Ağustos Perşembe günü ise Macaristan'da Ferencvaros ile rövanşta karşılaşacak.

SON GALİBİYET 748 GÜN ÖNCE

Ferencvaros'a mağlup olan bordo-mavililer, son galibiyetini 1 Ağustos 2024'de UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımını sahasında 1-0 yenerek elde etmişti.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ

Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa Kupası maçına çıktı. Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını Ferencvaros karşısında verdi.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da takımını Avrupa'ya taşıdı.

KARŞILAŞMADAN KRİTİK DAKİKALAR

8. dakikada kaleci Onana'nın uzun pasında savunma arkasında sağ çaprazda kaleci Dibusz ile karşı karşıya kalan Salah'ın şutunda, Dibusz topu çıkardı.

13. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

17. dakikada konuk takım 1-0 öne geçti. Nagy'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde yakın mesafeden Zachariassen, kafa ile topu kaleci Onana'nın sağ üst tarafından filelere gönderdi.

36. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Cabral'dan sıyrılan Yusuf'un şutunda, kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere çeldi.

37. dakikada Salah'ın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Umut Nayir'in şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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Fatih Tekke'den Salah sözleri: "Onur verici"

49. dakikada Malinovskyi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazındaki Salah'ın şutunda, kaleci Dibusz'u geçen top direğin yanından auta gitti.

55. dakikada Saviolo'nun sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumda Onuachu'nun kafa vuruşunda önce üst direğe ardından kaleci Dibusz'ın sırtına çarpan topu Salah kafayla kaleye gönderdi ancak araya giren savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

70. dakikada Salah ile verkaç yapan Pina'nın ceza alanı sağ çaprazından yakın mesafeden şutunda, kaleci Dibusz'un müdahale ettiği top kornere çıktı.

90+5. dakikada Nwaiwu, rakibine yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Konuk takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

SALAH İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, Frencevaros maçıyla bordo-mavili takım forması altında ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan temsilcisi Frencevaros'u konuk etti.

Karadeniz ekibinin Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın 58. dakikasında oyuna giren Muhammed Salah, ilk kez 11'de yer alarak Trabzon'da taraftarlarla buluştu.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

5 FARKLI OYUNCU

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, ligin ilk haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ilk 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yaptı.

Bordo-mavili takımda Savic, Mustafa Eskihellaç, Malinovskyi, Metehan Mimaroğlu, Aral Şimşir bu kez ilk 11'de yer bulamazken, yerlerine Cenk Özkaçar, Cabral, Melih Kabasakal, Muhammed Salah ve Umut Nayir, Frencevaros maçının başlangıç kadrosunda görev aldı.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Okay Yokuşlu ve Batagov'un yanı sıra tedavisi devam eden Folcarelli kadroda bulunmadı.

Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Muçi, tedavisinin tamamlanmasının ardından yedek kulübesinde görev bekledi.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

FATİH TEKKE, AVRUPA'DA İLK KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk Avrupa kupası maçına çıktı.

Futbolculuk döneminde Rus temsilcisi Zenit formasıyla UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Tekke, teknik direktörlük yaşantısında ilk Avrupa sınavını verdi.

Teknik direktörlük kariyerine Kayseri Erciyesspor'da başlayan 48 yaşındaki Tekke, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor, İstanbulspor, Bursaspor ve Alanyaspor'da görev yaptıktan sonra görev aldığı Trabzonspor'da ilk Avrupa heyecanını yaşadı.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

SALAH HAYRANI KEARNEY, TARAFTARLARI COŞTURDU

Muhammed Salah ile Liverpool sevgisiyle tanınan ve dün Trabzon'a getirildikten sonra Mısırlı oyuncuyla antrenmanda buluşturulan minik taraftar Isaac Kearney de karşılaşmayı izledi.

Doğuştan Wolf-Hirschhorn sendromlu olan ve Muhammed Salah’a olan sevgisiyle daha önce futbol dünyasının dikkatini çeken Isaac Kearney, maç öncesi taraftarları selamladıktan sonra 'üçlü' çektirdi.

Minik taraftar, Salahla seremoniye çıkarken daha sonra tribünden de karşılaşmayı takip etti.

Trabzonspor - Frencevaros
Başlık ResmiTrabzonspor - Frencevaros

TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları sezonun ilk iç saha maçına büyük ilgi gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, misafir tribünü hariç 41 bin seyirci kapasiteli Papara Park'ı tamamen doldurdu.

Taraftarlar takımlarına coşkuyla destek verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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