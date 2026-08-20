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Spor

Fatih Tekke'den Salah sözleri: "Onur verici"

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Fatih Tekke'den Salah sözleri:

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros ile oynayacakları müsabaka öncesinde açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk eden Trabzonspor'da Fatih Tekke'den maç önü değerlendirmesi geldi.

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"AVRUPA LİGİ'NE KALMAK İSTİYORUZ"

Kendilerini zorlu bir maçın beklediğini söyleyen Fatih Tekke, "Avrupa Ligi'ne kalmak istiyoruz, isteğimiz fazla. Maçı iki ayaklı düşünmek zorundayız. Galip gelirsek iyi sonuç olur ama Avrupa'da kolay maç yok. Kadrolarında 1-2 değişiklik var. Hızlı hücum gibi düşünüyorlar. Biz de top bizdeyken basit hata yapmamalıyız. Duran toplarda çok etkililer. Zor bir maç. Her anında duygumuz üstte olmalı. Duygu, oyun anlayışımızı bozmamalı. Zor bir maç bekliyor her iki takımı." diye konuştu.

"KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

Kadro tercihi hakkında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Kazanmak için çıkıyoruz. Bizim tarihimizde bu tip maçlar çok oynandı. Çok büyük zaferler de elde ettik. Şu an geldiğimiz noktada yüzde 100 hazır değiliz. Daha iyi olacağız. Katılacak oyuncularla güçleneceğiz. Taraftar desteğiyle birlikte kırılmadan devam etmeliyiz. Bir oyun anlayışımız var, bunun içinde kalıp devam ettirmeliyiz. Kadro kazanmaya yönelik. Bugün de özellikle Umut tercihi, uzun kalalım diyeydi sahada. Planlarımız var, kendi oyunumuzla, taraftarımızın coşkusuyla avantajlı bir skor alırız umarım." dedi.

"ONA SAHİP OLMAK ONUR VERİCİ"

Salah gibi bir oyuncuya sahip oldukları için onur duyduklarını kaydeden Tekke, "Salah oynayabilecek durumda. 3-4 antrenmana çıktı. Ona sahip olmak onur verici. Taraftarımız desteklemeli. Salah güven veriyor ama bu oyun tek başına oynanmıyor. Takım halinde, Salah ile beraber daha güçlü olacağız. 4-5 ritmimizi bulalım, sonrası daha iyi olacak. Muçi'yi daha geç bekliyorduk, ter idmanına çıktı. Oynama isteği var. İlerleyen dakikalarda oynatabiliriz. Bizim için iyi oldu dönmesi." şeklinde konuştu.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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