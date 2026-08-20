Tottenham'dan Galatasaray'a Sarr cevabı

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın, Tottenham'ın 23 yaşındaki oyuncusu Pape Matar Sarr için resmi teklif yaptığı ancak İngiliz ekibinin bu teklifi reddettiği iddia edildi.

Galatasaray'ın, Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için İngiliz ekibi Tottenham'ın kapısını çaldığı ileri sürüldü.

TEKLİF KABUL GÖRMEDİ

Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp, 23 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 18 milyon avroluk resmi teklif yaptı ancak Premier Lig temsilcisi bu teklifi geri çevirdi.

Pape Matar Sarr

BEKLENTİ 25 MİLYON AVRO

Haberde, İngiliz ekibinin genç orta saha Pape Matar Sarr'ın bonservisi için beklentisinin 25 milyon avro olduğu aktarıldı.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham formasıyla geçen sezon 37 maça çıkan Sarr, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. Premier Lig ekibiyle 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sarr, Tottenham kariyerinde 141 maçta 11 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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