Galatasaray'ın Erzurumspor FK maçı kamp kadrosu!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanacak Erzurumspor FK maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray, ligin yeni takımlarından Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı kırmızılılar, Erzurumspor FK maçı kafilesinde yer alan oyuncuları duyurdu.
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Galatasaray'ın kadrosu şöyle:
Uğurcan Çakır
İsmail Jakobs
Davinson Sánchez
Roland Sallai
Gabriel Sara
Leroy Sané
Yunus Akgün
Eren Elmalı
Lesley Ugochukwu
İlkay Gündoğan
Kaan Ayhan
Jankat Yılmaz
Armando Güler
Lucas Torreira
Abdülkerim Bardakcı
Victor Osimhen
Barış Alper Yılmaz
Enes Emre Büyük
Renato Nhaga
Kazımcan Karataş
Wilfried Singo
Arda Ünyay
Mario Lemina
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