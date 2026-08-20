ÖZEL │ Süper Lig’in eski yıldızı Chibuike'den Okan Buruk itirafı: Takım arkadaşıma söylemiştim!

Ülkemizde bir dönem Gaziantepspor ve Samsunspor formaları giyen, attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren John Chibuike, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Gaziantepspor’da teknik direktör Okan Buruk’la çalıştığı dönemi değerlendiren Nijeryalı eski futbolcu, vatandaşı Victor Osimhen’in sergilediği performanstan ise övgüyle bahsetti.

Rosenborg’dan 2014 yılında Gaziantepspor’a transfer olarak Türkiye kariyerine adım atan John Chibuike, 66 maçta 11 gol ve 8 asistlik performansa imza atarak dikkat çekti. 2017-2018 yılları arasında Samsunspor forması giyen Chibuike, burada da etkili bir oyun sergileyerek Türkiye kariyerine başarılı bir şekilde veda etti. 37 yaşındaki eski futbolcu; Süper Lig’de yaşadığı deneyim, teknik direktör Okan Buruk’un takım yönetimi ve Nijeryalı yıldız Victor Osimhen’in son yıllara damga vuran performansıyla ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

CHIBUIKE: TÜRKİYE’DE OYNAMAKTAN KEYİF ALDIM

Süper Lig dışında kariyeri boyunca 5 farklı ligde oynadığını söyleyen John Chibuike, Türk futboluyla ilgili olarak, “Türkiye ligleri oldukça rekabetçiydi. Maçlardaki atmosferi ve orada yaşanan mücadeleleri çok sevdim. Liglerde geçirdiğim zamandan keyif aldım. Taraftarlar, çok sıcakkanlıydı. Türk takımları arasında her zaman kıyasıya bir rekabet vardı. Takımlar her zaman kazanmak istiyordu. Taraftarlar da sizin kazanmanız için destek oluyorlardı. Hatırladığım kadarıyla pek bir zorluk yaşamadım. Nitelikler açısından bakıldığında; iyi bir saha, sıcak bir ortam ve kaliteli taraftarlar vardı.” şeklinde konuştu.

John Chibuike, Samsunspor formasıyla

“TARİH YAZMAM İÇİN FIRSAT SUNUYORDU”

Türkiye’deki stadyum ve taraftar atmosferinden övgüyle bahseden Chibuike, “Taraftarlar, gerçekten muhteşem, tutkulu, misafirperver ve yardımseverdi. Tecrübelerime dayanarak söyleyebilirim ki Türk taraftarlar, bu zamana kadar gördüklerim arasında en iyisiydi. Stadyumlardaki atmosfer, bana her zaman gol atmam ve kendi adıma adeta tarih yazmam için fırsat sunuyordu. Ligdeki büyük takımlara karşı oynamayı çok severdim. Onlara karşı maçımız olduğunda her zaman heyecanlanırdım. Beni en çok etkileyen takım Galatasaray oldu. Gördüğüm kadarıyla en gürültülü stadyum ise Fenerbahçe’ye aitti. Stadyumun gürültülü olması hoşuma gider, bundan her zaman heyecan duyardım. Atmosfer ayrıca özgüven vererek elimden gelenin en iyisini yapma isteği uyandırırdı.” dedi.

“RENNES TRANSFER ETMEK İSTEDİ”

Gaziantepspor’daki performansının ardından o dönem Avrupa ekiplerinin radarında olduğuna dikkat çeken Chibuike, “Fransa ekibi Rennes, transfer için benimle ilgileniyordu. Bu transferin gerçekleşmesini gerçekten çok istiyordum ama Gaziantepspor gitmeme izin vermedi. Gaziantepspor’un istediği fiyat Rennes’in transfer bütçesine uygun değildi.” dedi. Rennes’in transfer listesine girmesinde teknik direktör Okan Buruk’un payına dikkat çeken Nijeryalı eski yıldız, “Okan Buruk’un benim daha iyisini yapmamı sağlama konusundaki kararlılığı ve yardımı sayesinde o seviyeye yükseldim. Bana çok olumlu bir katkı sağladı. Bana daha fazla azim kattı ve sahada bir duruşumun olmasını sağladı. Ve her zaman daha iyisini yapmam ve daha fazlasını başarmam için beni teşvik etti.” ifadelerini kullandı.

“EN İYİ ANTRENÖRLERİMDEN BİRİYDİ”

Teknik direktör Okan Buruk ile güney ekibinde 31 maç çalışan Chibuike, deneyimli hocanın kariyerine etkisiyle ilgili şöyle konuştu:

Okan Buruk, gerçekten harika bir teknik direktördü. Bir oyuncudan en iyi verimi nasıl alacağını biliyordu. O, en iyi antrenörlerimden biriydi; tüm oyuncularıyla iyi bir ilişkisi ve karşılıklı anlayışı vardı. O, bu tarzıyla kupalar kazanmaya devam edecek. O dönem takım arkadaşlarımdan birine, Okan Buruk’un çok iyi bir antrenör olduğu için Galatasaray gibi büyük takımlarda olmayı hak ettiğini söylemiştim; işte şimdi orada. Okan Hoca, futbol hakkında çok önemli bilgilere sahip.

Okan Buruk, Galatasaay'da 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

“AVRUPA’DA DA KUPA KALDIRACAK”

52 yaşındaki çalıştırıcının şimdiye kadar kazandığı başarılara ayrı bir parantez açan eski futbolcu, “Okan Hoca’nın bir gün Avrupa’da da kupa kaldırabileceğine inanıyorum; bu sadece zaman ve iyi bir destek meselesi. 4 kez Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasına şaşırmadım. O, iyi bir antrenör ve aynı zamanda harika bir insan. Soyunma odasında, saha içinde ve saha dışında kısacası her yerde iyi bir antrenör. Okan Hoca’da iyi bir baba figürü var. O, bir akıl hocasıydı ve onunla geçirdiğim süre boyunca bana çok iyi davrandı; beni daha iyi bir oyuncu haline getirdi.” sözlerini sarf etti.

“OSIMHEN, BELİRLEYİCİ BİR GÜÇTÜR”

Galatasaray’a geldiği günden beri taraftarların sevgilisi olan vatandaşı Victor Osimhen’in performansını değerlendiren John Chibuike, “Osimhen, modern Avrupa futbolunda belirleyici bir güçtür. Tarihi rekorlar kırdı; gol krallığını kazanan ve Napoli'yi tarihi bir lig şampiyonluğuna taşıyan ilk Afrikalı futbolcu oldu. Nijerya Milli Takımı’nda da iyi performans sergilemeye devam ediyor. O, döneminin en çok aranan forvetlerinden biridir. Bu nedenle Avrupa ligleri için gerçekten büyük öneme sahip bir oyuncu. Ayrıca şu an futbolu anlayan çok iyi bir antrenörün yönetiminde oynuyor. Antrenör de onun potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkarmasına yardımcı oluyor. Süper Lig’e çok iyi uyum sağladı ve ilerlemeye devam ediyor.” diye konuştu.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın en büyük gol umudu.

“GOL KRALLIĞINI YENİDEN KAZANABİLİR”

Osimhen’in yeni sezonda Vedat Muriqi, Romelu Lukaku, Mohamed Salah ve Dušan Vlahovic gibi hücum oyuncularına karşı mücadele vereceğini vurgulayan Nijeryalı eski yıldız, “Onun gol krallığı unvanını kazanması gayet mümkün. Bu sezonki Süper Lig şampiyonası daha yeni başladı ve o şimdiden 2 gol attı. Bundan dolayı bu sezon da gol krallığı unvanını tekrar kazanmaması için olumsuz bir durum yok." dedi.

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