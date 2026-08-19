ÖZEL │ Eski antrenörleri, Jankat Yılmaz'ı Türkiye Gazetesi'ne anlattı: G.Saray'da uzun yıllar oynar

Galatasaray’ın gelecek vaat eden isimlerinden Jankat Yılmaz ile ilgili eski antrenörleri Ferda Cevizci, Atila Gerin, Erdinç Kurt ve Levent Sürme, Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Deneyimli çalıştırıcılar, yeni sezon öncesi hazırlık maçlarındaki oyunuyla dikkat çeken ve ilk 11 için ‘hazırım’ mesajı veren 22 yaşındaki file bekçisinin performansı, potansiyeli ve geleceğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Geçtiğimiz sezonu Eyüpspor’da kiralık olarak geçiren Jankat Yılmaz, Süper Lig’de 17 maça çıkarak önemli bir deneyim kazandı. Sezon sonunda Galatasaray’a dönen ve özellikle hazırlık kampındaki performansıyla güven veren oyuncu, teknik heyetin ve taraftarın takdirini topladı. Avrupa’nın dev takımlarının da izlediği genç yıldız adayının gelişim süreci ve teknik özellikleriyle ilgili eski antrenörleri Türkiye Gazetesi’ne konuştu.

Jankat Yılmaz, Eylül 2020'de Galatasaray ile profesyonel sözleşme imzaladı.

FERDA CEVİZCİ: GÜNÜMÜZDEKİ MODERN KALECİLERDEN

Kaleci Jankat Yılmaz’ın Galatasaray altyapısında beraber çalıştığı antrenörlerden biri olan Ferda Cevizci, oyuncusunun gelişim sürecine dikkat çekerek şöyle konuştu:

Jankat, Galatasaray Akademimizin bir oyuncusu. Onunla Galatasaray Rezerv Takımı’nda beraber çalıştık. Jankat, günümüz futbolunda modern bir kaleciyi andırıyor. Yani oyunu geriden sağlıklı bir şekilde kurabilen, takımına güven veren ve her iki ayak tekniği oldukça iyi bir kaleci. Ayrıca pas kalitesi açısından da isabet oranı çok yüksektir. Ayrıca fiziksel avantajı da vardı ve kurtarış sayısı fazlaydı. Bu özellikleri bizim için önemli noktalardı. Güven veren bir kaleciydi. Galatasaray Akademisi’nde eğitim almış karakterli oyuncularımızın başında geliyordu. Saygı ve sevgi çerçevesinde doğru şekilde bir iletişim kurabiliyordu. Kaliteli, düzgün ve herkes tarafından sevilen bir öğrencimizdi.

“SÜRE ALINCA GELİŞİMİ DAHA DA HIZLANDI”

22 yaşındaki kalecinin geçen sezon Eyüpspor formasıyla Süper Lig’de yaşadığı deneyimin onu daha da geliştirdiğine vurgu yapan Cevizci, “Jankat’ın potansiyelli bir kaleci olduğunu zaten biliyorduk. Sadece süre alma konusunda sıkıntılar vardı. Akademi çalışanları olarak, onun bu süreyi aldığında gelişiminin çok daha hızlı olabileceğine inanıyorduk. Bu süreyi alabileceği takım o dönemlerde Eyüpspor’du ve doğru bir tercih oldu. Jankat, Eyüpspor’un hem Süper Lig’de olması hem de bulunduğu konum itibariyle daha çok göz önüne çıktı. Orada süreyi fazlasıyla aldı ve bu süreç gelişimine çok katkı sağladı. Mesela kurtarış oranı çok yüksekti. Jankat, ne kadar fazla süre alırsa ve kendisine güvenilirse potansiyelini yansıtacaktır.” dedi.

“GALATASARAY UZUN YILLAR KALECİ SIKINTISI YAŞAMAZ”

Genç yıldız adayının Galatasaray’daki forma şansına ve takımdaki geleceğine değinen 55 yaşındaki çalıştırıcı, “Jankat’ta Galatasaray A Takımı’nın kalesini koruyabilecek potansiyel var ama tabii ki oralarda karar vericiler olarak biliyorsunuz ki Okan Hocamız var. Onlar oyuncularıyla 24 saat boyunca beraberler ve ona göre çalışıyorlar. Kimin formaya daha yakın olduğunu onlar tespit ediyorlar. Bana göre tabii ki oynaması lazım. Oynama şansı açısından belki bir kiralık durumu düşünülebilir. Bence 1-2 sene sonra Jankat, Galatasaray’ın tercih edilen kalecilerinden biri olacaktır. Jankat’ın o formayı aldığında doğru değerlendirebileceğine inanıyorum. Galatasaray’ın uzun yıllar kaleci sıkıntısı çekmeyeceğini düşünüyorum. Ama tekrardan söylemek istiyorum; Galatasaray’da veya başka bir takımda şans bulması lazım. Şans buldukça o merdiveni, eşiği çok çabuk aşacaktır. Potansiyele sahip olduğu için oyuncunun süreye ihtiyacı var. Jankat, süreyi bulduğu an Galatasaray Futbol Akademisi bir oyuncu daha armağan etmiş olacak.” ifadelerini kullandı.

“AVRUPA’DAKİ BÜYÜK İSİMLERDEN OLABİLİR”

Teknik direktör Ferda Cevizci, öğrencisinin bir gün Avrupa’da da forma giyeceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

Jankat, şu an Süper Lig’deki maçlarda görev alsa ona inanan ve güvenenler olduğu sürece sırıtmayacaktır. Zaten Süper Lig tecrübesini geçen seneden de bir parça edindi. Güven veren ve potansiyelli bir kalecimiz. Okan Hoca, Jankat’a süre verdiğinde maçlarda sırıtmayacağını göreceksiniz. İşini layıkıyla yapacaktır. Sadece ona inanmak ve güvenmek lazım. Jankat’ı Avrupa’daki her kalecinin yerine koyabiliriz. Jankat da o süreyi bulup, gelişim gösterdiği zaman Avrupa’daki büyük isimlerden biri olabilir. Oynamaya başladıkça Galatasaray’a önemli hizmetlerde bulunacaktır. Onun bu seviyelere geleceğini her zaman tahmin ediyorduk. İnşallah yolu her zaman açık olsun.

ATİLA GERİN: FORMAYI ALDI VE GERİ VERMEDİ

Genç kaleciye geçen sezon Eyüpspor’da forma şansı vererek gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunan ve şimdilerde Kayserispor’u çalıştıran teknik direktör Atila Gerin, “Geçen sezon Berke’den sonra geriden oyun kurulumuna uygun, ayak kalitesi iyi seviyede, modern futbola ve kaleciliğe uygun bir isim bakıyorduk. Jankat ile ilgili raporlar elimizdeydi. Jankat’ı alma sebebimiz; modern futboldaki geriden oyun kurulumuna uygun, pozisyonları bilen, potansiyeli olan, fiziği düzgün ve genç olmasıydı. Maç içinde gelebilecek tehlikeli ataklara her zaman hazır bir kaleciydi. Yani o tarz pozisyonları da kurtararak takımını ayakta tutabilen bir isimdi. Süper Lig’de ona çok güvenerek şans verdik. Yani onu mecburiyetten oynatmadık. Genç oyuncuları oynatma konusunda cesaretli davranan birisiyim. Marcos Felipe’yi kenarda oturtturup Jankat’a şans verdik. Dediğim gibi bunu Jankat da sağladı. Antrenmanlarda ve maçlarda sergilediği performansla beraber formayı aldı ve geri vermedi. Biz de hakkını teslim ettik ve o da yoluna devam etti. Zamanı geldiğinde Süper Lig’de oynayabileceğini öngörüyorduk ve Jankat da bunu fazlasıyla yaptı. Jankat’a güvendiğimiz için başka kaleci de almadık. Gerçekten muhteşem bir sezon geçirdik.” diye konuştu.

Atila Gerin

“JENERASYONUNUN EN ÖNDE OLAN İSİMLERİNDEN”

58 yaşındaki teknik adam, öğrencisinin Galatasaray’daki sürecine değinerek sözlerini şöyle noktaladı:

Jankat’ın önünde şu an Uğurcan gibi milli takımın 1 numarası olan mükemmel bir kaleci var. Uğurcan, dünya çapında bir kaleci. Yarın bir gün Uğurcan’ın Avrupa’ya transferi söz konusu olabilir. Galatasaray gibi bir camiada oynamak kolay değil. Teknik direktör ve taraftar, arkasında durursa Jankat’ın A takımın kalesine geçebilecek potansiyeli var. Jankat, şu an kendi jenerasyonunun en önde olan isimlerinden biri diye düşünüyorum. Süper Lig’de erken süre aldı ve bir adım öne geçti. Bunu devam ettirebilecek futbol karakterine sahip bir isim.

ERDİNÇ KURT: KOLAY BULUNAN ÖZELLİK DEĞİL

22 yaşındaki yıldız adayının Eyüpspor’da beraber çalıştığı kaleci antrenörlerinden olan Erdinç Kurt, öğrencisinin teknik özelliklerine ve mantalitesine ayrı bir parantez açtı. Kurt, “Jankat, öncelikle gelişime çok açık bir oyuncu. Yani öğrenmeyi çok seviyor. Öğrenmeyi çok sevdiği için de antrenman disiplini ve konsantrasyonu çok yüksek. Açıkçası Türkiye’de çok kolay bulunan bir özellik değil. Antrenmanlarda en basit bir hareketi bile yüzde yüz konsantrasyon ve disiplin içinde yapan bir kaleci. Yaşı genç olmasına rağmen genellikle gençlerin yaşadığı o dikkat dağınıklığını yaşamayan bir oyuncu. Yani tamamen işine odaklanan ve dikkatini dağıtabilecek konulardan kendini uzak tutan bir isim.” ifadelerini kullandı.

“GREGOR KOBEL’E BENZETİYORUM”

Şimdilerde Kayserispor kaleci antrenörü olarak görev yapan Erdinç Kurt, şunları ekledi:

Her zaman meraklı olması onun en büyük özelliklerinden biri. Devamlı olarak yeni bir şeyler öğrenmek ve kaleciliğini geliştirmek istiyor. Bu durum da onun yerinde saymadan gelişmesine vesile oluyor. Baskı altındayken bile sorumluluk almaktan hiçbir şekilde kaçmaz. Cesareti çok yüksek bir kaleci. Duygularını çok iyi bir şekilde kontrol edebiliyor ki bu kalecilikte çok önemli bir özelliktir. Baskı altında bile kendinden çok emindir ve kimseden çekinmez. Hatada kalmaz. Psikolojik anlamda da çok üst düzey bir oyuncu. Teknik ve taktik becerilerini devamlı olarak geliştiren ve bunun için kafa yoran bir kalecidir. Gerçekten çok çalışkandır. Ayrıca çok zeki bir çocuktur. Baskı altında bile rakibini çok kısa sürede analiz edebilen ve doğru kararlar verebilen bir oyuncu. Bu özellikler Jankat’ı Avrupa’ya taşır. Onu Borussia Dortmund’un kalecisi Gregor Kobel’e benzetiyorum. Fiziksel özellikleri, patlayıcı güç ve teknik-taktik beceriler açısından onu Kobel’i andırıyor.

LEVENT SÜRME: ANTRENMANLARA KALİTE KATIYORDU

Jankat Yılmaz’ın Türkiye U21 Milli Takımı’ndan teknik direktörü olan ve şu an Hannover 96’da yardımcı antrenör olarak görev yapan antrenör Levent Sürme, 22 yaşındaki ismin milli takım sürecine vurgu yaptı.

Sürme, “Jankat’ı her zaman Ümit Milli Takım (U21) kadrosuna dahil ediyorduk. Ümit Milli Takım için aslında yaşı daha tutmuyordu ama onu ikinci veya üçüncü kaleci olarak davet ediyorduk. Çünkü potansiyelini görüyorduk. Amacımız en genç yaşta Jankat’ı o yaş grubuna adapte etmekti. Ayak tekniği olarak çok iyi seviyedeydi. Genç yaşta olmasına rağmen antrenmanlarımıza kalite katıyordu ve her kampa davet ediyorduk. Jankat’ın o seviyede idman yapması çok önemliydi. Onun gibi bir kaleciyle oynadığınızda savunmaya rahatlama geliyordu; en büyük özelliklerinden biri buydu. Savunmaya her zaman güven veriyordu. Refleks açısından da uzun boyuna rağmen çizgide çok iyi durumdaydı. Gösterdiği reaksiyonları üst düzeydeydi. Jankat’tan gerçekten çok memnunduk.” sözlerini sarf etti.

Levent Sürme

“GALATASARAY’DAKİ SORUMLULUĞU SIRTLAYABİLİR”

Yılmaz’ın şu an Galatasaray’da rahatlıkla forma giyebileceğinin altını çizen 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Jankat, şu an Galatasaray A Takımı’nın kalesindeki o sorumluluğu kaldırabilecek bir kaleci. O ağırlığı neden kaldırmasın ki? Bunun için herhangi bir olumsuz argüman yok. Türkiye’de ne yazık ki genç yaştaki oyuncuların süre bulması çok zor. Bu durum kalecilerin yanı sıra oyuncular için de geçerli. Türkiye, potansiyelli genç futbolcular açısından bir altın madeni. Maalesef genç oyuncularımıza sahip çıkılmıyor ve herkes 30 yaş ve üzerinde olan oyuncuları oynatıyor. Bu durum kaleciler için ekstra olarak daha da zor. Doğan Alemdar’a Kayserispor’da oynadığı dönem genç yaşta şans verildi. Bunu iyi bir şekilde kullandı ve erken yaşta yurt dışında gitme şansını yakaladı. Berke Özer de kendi kulübünde oynamamasına rağmen yurt dışına gitti ve orada oynadı. O yüzden Jankat’ın bu saatten sonra kesinlikle oynaması gerekir.” diye konuştu.

“SCOUT EKİPLERİ HAYRAN KALDI”

Eski öğrencisinin scout ekipleri tarafından da izlendiğini ve bir gün Avrupa’da da forma giyebileceğini belirten Sürme, son olarak şunları ekledi:

Jankat, bu seviyede zaten yıllardır antrenmanlara çıkıyor. Potansiyel olarak Avrupa’da da forma giyebilecek bir kaleci. Dediğim gibi Jankat’ın süre alması lazım. Jankat, Galatasaray U19 takımıyla Avrupa maçları oynadığı dönem herkes tarafından çok büyük bir beğeni toplamıştı. Özellikle Kopenhag ve Bayern Münih karşılaşmalarında müthiş maçlarda çıkarmıştı. Mesela 1-0 biten Bayern Münih maçını Jankat sayesinde almışlardı. Böyle takımlara karşı oynamak kolay değil. Oraya gelen scout ekipleri Jankat’ı izlediklerini ve çok beğendiklerini söylemişlerdi. Jankat, şu an ikinci kaleci olsa bile çok az süre alacak. O yüzden süre alabileceği bir yere gitmesi lazım. Başka bir takıma gidip birinci kaleci olması lazım. Yurt dışına gitse orada da rahatlıkla oyun süresi alır.

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