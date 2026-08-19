Osimhen için 150 milyon avroluk teklif: Galatasaray kararını bildirdi

Al-hilal, Osimhen için Galatasaray’a 150 milyon avro teklif etti. Suudi kulübün başkanı Prens Nawaf Bin Saad, Nijeryalı yıldıza da yıllık 50 milyon avro önerdi. Başkan Dursun Özbek dev teklifi net şekilde geri çevirdi.

Galatasaray kadrosuna yeni oyuncular beklenirken eldeki en önemli isim olan Victor Osimhen’de sıcak bir gelişme yaşandı. Geçen sezonun başında Napoli’ye 75 milyon avro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Nijeryalı forvet için Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal devreye girdi. Prens Nawaf bin Saad’ın başkanlığını yaptığı Suud ekibi, sözlü olarak teklifte bulundu. G.Saray’a Osimhen için 130 milyon avro öneren Prens, görüşmelerin resmiyete dökülmesi hâlinde bizzat İstanbul’a geleceğini sarı kırmızılı yönetime iletti.

TEKLİF SÖZDE KALDI

Al-Hilal, Osimhen’e de yıllık 50 milyon avro gibi astronomik bir rakam sundu. Fakat G.Saray Kulübü futbolcuyu satmayı düşünmediğini karşı tarafa iletti. Bunun üzerine Al-Hilal kanadı teklifi 150 milyon avroya çıkardı. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi bu astronomik rakama rağmen teklifi kesin bir dille geri çevirdi ve futbolcuyu takımda tutmakta kararlı olduğunu Al-Hilal’e bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpte çok mutlu olduğunu ve sadece yeni sezona odaklandığını belirten Osimhen de para konusunun kendisi için öncelik olmadığını bir kez daha vurguladı.

Victor Osimhen

ÇOK MUTLU OLMASA DA...

Galatasaray'da takımın durumundan sadece taraftar mutsuz değil. Osimhen de öyle. Çorum FK maçı sonrası 2-2'lik beraberliği değerlendiren Nijeryalı oyuncu "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Uyanmamız lazım" mesajı vermişti.

LEMINA YOLCU MU?

G.Saray’ın orta sahası Mario Lemina’nın, Al Shabab ile iki yıllığına anlaştığı iddia edildi. 32 yaşındaki oyuncunun Suudi ekibinden yıllık 6 milyon avro maaş alacağı öğrenildi. Sarı kırmızılı ekibin de bu transferden bonservis bedeli alacağı ancak rakamın henüz netleşmediği ifade edildi.

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