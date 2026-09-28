İZSU su kesintisi! 28 Eylül İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?
İZSU su kesintisi 28 Eylül Pazar günü İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanırken, “İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?” ve “Sular saat kaçta gelecek?” soruları araştırılıyor.
İzmir'de 28 Eylül tarihli su kesintisi programı İZSU tarafından güncellenirken, kesintiden etkilenen ilçe ve mahallelerde suyun yeniden verileceği saatler merak ediliyor. Şebeke arızası, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintilerin süresi bölgelere göre değişirken vatandaşlar güncel İZSU duyurularını takip ediyor.
28 EYLÜL İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?
ALİAĞA SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.29 ile 14.29 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Özel bir firmanın elektrik hattı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanıyor.
BAYINDIR SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Elifli
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Adalet
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.28 ile 14.28 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: 1593/4 Sokak No: 36 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.24 ile 14.24 arasında yaklaşık 5 saat
Açıklama: 2140/3 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
BORNOVA SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Meriç, Serintepe, Zafer
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 13.12 ile 15.13 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: 4316 Sokak No: 8 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Etkilenen yerler: Erzene
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Erzene Mahallesi 17 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.
KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Yurdoğlu
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.00 ile 14.00 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: 3945/3 Sokak No: 1 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Bostanlı
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 11.50 ile 13.50 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: 2014 Sokak No: 9 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılıyor.
KINIK SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Poyracık
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 10.36 ile 12.37 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Müteahhit çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle Poyracık Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanıyor.
MENDERES SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Bulgurca
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 10.20 ile 13.20 arasında yaklaşık 3 saat
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.
SELÇUK SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Zeytinköy
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.56 ile 14.56 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Zeytinköy Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
TİRE SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Fatih
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.45 ile 14.45 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Ulus Caddesi Ramada Oteli civarındaki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
URLA SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Altıntaş, Camiatik, Sıra, Yaka
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.12 ile 13.40 arasında yaklaşık 4 saat
Açıklama: Zeytinalanı Kimtaş kuyularında yaşanan elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.
Etkilenen yerler: Gülbahçe
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 08.58 ile 10.58 arasında yaklaşık 2 saat
Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Karapınar civarında su kesintisi yaşanıyor.
ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Etkilenen yerler: Cumhuriyet, Hürriyet
Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.43 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat
Açıklama: Hürriyet Mahallesi 1650 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor.