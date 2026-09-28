İZSU su kesintisi! 28 Eylül İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?

İZSU su kesintisi 28 Eylül Pazar günü İzmir'de yaşayan vatandaşların gündeminde yer aldı. Arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde geçici su kesintileri uygulanırken, “İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek?” ve “Sular saat kaçta gelecek?” soruları araştırılıyor.

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İzmir'de 28 Eylül tarihli su kesintisi programı İZSU tarafından güncellenirken, kesintiden etkilenen ilçe ve mahallelerde suyun yeniden verileceği saatler merak ediliyor. Şebeke arızası, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yaşanan kesintilerin süresi bölgelere göre değişirken vatandaşlar güncel İZSU duyurularını takip ediyor.

28 EYLÜL İZMİR'DE SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

ALİAĞA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Şakran Hasbi Efendi, Şakran Sayfiye

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.29 ile 14.29 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Özel bir firmanın elektrik hattı çalışması sırasında ana boruya zarar vermesi nedeniyle bölgede su kesintisi uygulanıyor.

BAYINDIR SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Elifli

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.00 ile 17.00 arasında yaklaşık 5 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Adalet

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.28 ile 14.28 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: 1593/4 Sokak No: 36 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

İZSU su kesintisi! 28 Eylül İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek?

BAYRAKLI SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Cengizhan, Çay, Çiçek, Muhittin Erener, R. Şevket İnce

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.24 ile 14.24 arasında yaklaşık 5 saat

Açıklama: 2140/3 Sokak'taki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

BORNOVA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Meriç, Serintepe, Zafer

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 13.12 ile 15.13 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: 4316 Sokak No: 8 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Erzene

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 13.00 ile 15.00 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Erzene Mahallesi 17 Sokak'taki branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılacak.

KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Yurdoğlu

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.00 ile 14.00 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: 3945/3 Sokak No: 1 adresindeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Bostanlı

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 11.50 ile 13.50 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: 2014 Sokak No: 9 adresinde meydana gelen branşman arızası nedeniyle su kesintisi yapılıyor.

KINIK SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Poyracık

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 10.36 ile 12.37 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Müteahhit çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle Poyracık Mahallesi genelinde su kesintisi uygulanıyor.

İZSU su kesintisi! 28 Eylül İzmirde su kesintisi ne zaman bitecek?

MENDERES SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Bulgurca

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 10.20 ile 13.20 arasında yaklaşık 3 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle bölgede su kesintisi yaşanıyor.

SELÇUK SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Zeytinköy

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.56 ile 14.56 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Zeytinköy Mahallesi'ndeki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

TİRE SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Fatih

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 12.45 ile 14.45 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Ulus Caddesi Ramada Oteli civarındaki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

URLA SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Altıntaş, Camiatik, Sıra, Yaka

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.12 ile 13.40 arasında yaklaşık 4 saat

Açıklama: Zeytinalanı Kimtaş kuyularında yaşanan elektrik kaynaklı arıza nedeniyle su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen yerler: Gülbahçe

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 08.58 ile 10.58 arasında yaklaşık 2 saat

Açıklama: Ana boru arızası nedeniyle Karapınar civarında su kesintisi yaşanıyor.

ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ

Etkilenen yerler: Cumhuriyet, Hürriyet

Kesinti süresi: 28 Eylül 2026 saat 09.43 ile 15.00 arasında yaklaşık 5 saat

Açıklama: Hürriyet Mahallesi 1650 Sokak'ta meydana gelen ana boru arızası nedeniyle Hürriyet ve Cumhuriyet mahallelerinde su kesintisi uygulanıyor.

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