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Dünya

Fransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi

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Fransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
Başlık ResmiFransanın maskesi BMde böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macrona ders verdi

Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, BM Genel Kurulu'nda Fransa ve Ukrayna'ya ağır suçlamalar yöneltti. Paris'i Sahel'i istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Zeine, ülkesinin uranyum kaynakları üzerindeki kontrolü artık tamamen eline aldığını duyurdu. Türkiye'ye ise ayrı bir parantez açan Nijer Başbakanı, Ankara'yı "gerçek dostumuz" diyerek örnek verdi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, Nijer'den Fransa'ya yönelik sert suçlamalara ve Türkiye'ye verilen güçlü mesajlara sahne oldu.

Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini hedef alırken Türkiye'yi ülkesinin "gerçek dostları" arasında gösterdi.

Fransa'yı Orta Sahel bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlayan Zeine, Ankara'ya teşekkür etti.

Fransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
Başlık ResmiFransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi

BM KÜRSÜSÜNDEN MACRON'A NELER DEDİ?

BM Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslenen Ali Mahamane Lamine Zeine, ülkesinin ve Sahel bölgesinin yıllardır dış müdahalelerle karşı karşıya kaldığını dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimini doğrudan hedef alan Zeine, Afrika ülkelerine kendi kendilerini yönetemeyecekleri düşüncesinin dayatılmaya çalışıldığını söyledi:

"Bize, kendimizi yönetemeyeceğimizi, üretim yapamayacağımızı, düşünemeyeceğimizi ve kendimizi savunamayacağımızı göstermek istiyorlar.

Bize, kendi başımıza değerli bir şeyler inşa etmek için gerekli olan bilimsel bilgiye, zekaya ve egemenliğe sahip olmadığımızı, bu nedenle Emmanuel Macron'un Fransa'sının ve müttefiklerinin rehberliğine razı olmamız gerektiğini ikna etmeye çalışıyorlar."

Fransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
Başlık ResmiFransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi

Zeine, bu yaklaşımın Afrika toplumlarında uzun yıllardır korku ve teslimiyet duygusu oluşturduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzyıllardır, içimize aşağılık duygusu, korku ve teslimiyet duygusu aşıladılar. Uzun zamandan beri uyum içinde yaşayan topluluklarda sürekli bir çatışmaya neden olmak istiyorlar."

Fransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi
Başlık ResmiFransa'nın maskesi BM'de böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macron'a ders verdi

PARİS VE UKRAYNA'YA AĞIR SUÇLAMA

Nijer Başbakanı Zeine, konuşmasının devamında Fransa ve Ukrayna'ya yönelik suçlamalarda bulundu.

Fransa'nın Ukrayna'nın "aktif işbirliğiyle" Orta Sahel bölgesini istikrarsızlaştırmaya çalıştığını iddia eden Zeine şöyle konuştu:

"Fransa'nın, Ukrayna'nın aktif işbirliğiyle gerçekleştirdiği, Orta Sahel bölgesini istikrarsızlaştırmaya yönelik bu aldatıcı girişim artık belgelenmiştir. Bu suçlu girişim, onu haklı çıkaran askeri, siyasi ve medya elitlerinin kendileri maskelerini çıkardıkları anda ortaya çıkarılmıştır."

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"PETROL TESİSLERİMİZE SALDIRMAYA HAZIRLANIYORLAR"

Zeine, Nijer'in kuzeydoğu sınırında Fransa tarafından yönetildiğini, Ukrayna ve isimlerini açıklamadığı iki ülke tarafından desteklendiğini öne sürdüğü grupların bulunduğunu söyledi.

Nijer Başbakanı, söz konusu grupların ülkesinin askeri mevzileri ve petrol tesislerini hedef almaya hazırlandığını iddia etti:

"Şu anda sizlere konuşurken, kuzeydoğu sınırımızda, Fransa tarafından yönetilen, Ukrayna ve iki başka ülke tarafından desteklenen vekiller bulunmaktadır. Bahsettiğim ülkelerin hangileri olduğunu siz de biliyorsunuz.

Bu vekiller silahlandırılmış, yönlendirilmiş ve yönetilmektedir ve yakında askeri pozisyonlarımıza ve petrol tesislerimize saldırmaya hazırlanıyorlar. Ancak Allah'ın izniyle, eğer bunu yaparlarsa hak ettiklerini alacaklardır."

"URANYUMUMUZ AVRUPA'YI AYDINLATTI, BİZ KARANLIKTA KALDIK"

Konuşmasının önemli bir bölümünü Nijer'in doğal kaynaklarına ayıran Zeine, ülkesinin uranyumunun uzun yıllar boyunca Avrupa'nın enerji ihtiyacına katkı sağladığını ancak Nijer halkının bundan yeterince faydalanamadığını ileri sürdü:

"Yarım asırdan uzun bir süredir uranyum, bu olağanüstü madde, Nijer'in uranyumu Avrupa şehirlerini aydınlatırken bizim şehirlerimiz karanlıkta kalmıştır. Bu adaletsizlik artık sona erdi. Artık geçmişte kaldı."

NİJER URANYUMUNU KENDİSİ SATACAK

Zeine, Nijer'in doğal kaynaklarının bundan böyle ülkenin kendi kontrolünde yönetileceğini belirterek uranyum stoklarını uluslararası piyasada satacaklarını duyurdu.

Nijer'in nükleer silahların yayılmasının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerine bağlı kalacağını söyleyen Zeine, satışların şeffaf şekilde yapılacağına vurgu yaptı.

Fransa'nın Nijer'den ayrılırken ekipmanları sabote ettiğini iddia eden Zeine, üretimin yeniden başlatılması için ülkesinin 30 milyar frank yatırım yaptığını ve çalışmaların tamamen Nijerli işçi ve uzmanlar tarafından gerçekleştirildiğini söyledi:

"Mevcut stok ülkemize aittir. Kimseye ait değildir ve bu stoku satın almak isteyen herkese tam şeffaflıkla satacağız."

Fransanın maskesi BMde böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macrona ders verdi
Başlık ResmiFransanın maskesi BMde böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macrona ders verdi

TÜRKİYE'Yİ "GERÇEK DOST" İLAN ETTİ

Konuşmasının sonunda Nijer'in uluslararası ortaklarına değinen Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye özel bir parantez açtı.

Fransanın maskesi BMde böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macrona ders verdi
Başlık ResmiFransanın maskesi BMde böyle düştü: Afrika ülkesi Türkiye üzerinden Macrona ders verdi

Türkiye'yi Togo, Fas, Rusya ve Çin ile birlikte Nijer'in dostları arasında sayan Zeine, BM kürsüsünden şu ifadeleri kullandı:

"Togo, Türkiye, Fas Krallığı, Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti, dostlarımız arasındadır. Gerçek dostlarımız. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı adına, onlara olan derin minnettarlığımızı ifade etmek isterim."

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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