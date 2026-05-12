Macron Kenya'da Türkiye'yi örnek gösterdi: Onlar geldiler ve bizden daha iyiler
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen "Africa Forward" zirvesinde Fransa adına özeleştiride blundu.
- Macron, Fransa'nın Afrika'da son 25 yıldır kötü etiketlendiğini ve bunun "çok iyi bir şey" olduğunu söyledi.
- Artık Fransızların her şeyin kendilerine açık olduğunu düşünme döneminin bittiğini ifade etti.
- Çinliler, Türkler, Amerikalılar ve diğerlerinin Afrika pazarında Fransa'dan daha rekabetçi olduklarını belirterek pazar payı aldıklarını söyledi.
- Afrika ülkelerinin pazar paylarını daha iyi ve rekabetçi olanlara verdiğini aktardı.
- Fransa'nın Afrika'ya ilgisini kaybettiği iddialarını reddederek, kıtanın benzeri görülmemiş bir hızla geliştiğini belirtti.
- Afrika ile ilişkilerin "ayrıcalık" üzerinden değil, "performans ve rekabet" üzerinden yürüdüğünü ve Afrika'yı "dünyanın en dinamik kıtası" olarak gördüklerini aktardı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Afrika turu, Nairobi’de katıldığı panelde ilginç açıklamalara sahne oldu. Fransa’nın kıtadaki etkisini kaybettiği yönündeki eleştirilere cevap veren Macron, değişen dünya düzenini ve Türkiye gibi yükselen güçlerin sahadaki başarısından bahsetti.
"BİZ FRANSIZIZ DÖNEMİ KAPANDI"
Fransa'nın son 25 yıldır Afrika'da kötü etiketlendiğini ve bunun aslında "çok iyi bir şey" olduğunu ileri süren Macron, şunları söyledi:
"Çok uzun süre boyunca, büyük şirketlerde de idarelerde de, itiraf etmek gerekirse, çok fazla insan bir ayrıcalık olduğunu düşünüyordu. 'Biz Fransızız, her şey bize açıktır' diyorlardı. Ama bitti. Artık her şey açık değil."
"TÜRKLER BİZDEN DAHA REKABETÇİ"
Macron, Afrika pazarında dengeleri bozan aktörlerden birinin de Türkiye olduğunu açıkladı:
"Çinliler geldi, Türkler, Amerikalılar ve pek çok başkası geldi. Dediler ki 'Biz sizden daha rekabetçiyiz, biz sizden daha iyiyiz.' Pazar paylarını aldılar. Afrikalı ülkeler de bu payları bizden daha iyi ve daha rekabetçi olanlara verdi."
"AFRİKA DÜNYANIN EN DİNAMİK KITASI"
Fransa’nın Afrika’ya ilgisini kaybettiği iddialarını reddeden Macron, kıtanın benzeri görülmemiş bir hızla geliştiğini açıkladı. İlişkilerin artık "ayrıcalık" üzerinden değil, "performans ve rekabet" üzerinden yürüdüğünü ifade eden Macron, Afrika’yı "dünyanın en dinamik kıtası" olarak gördüklerini aktardı.