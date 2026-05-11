Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya’da düzenlenen "Africa Forward" zirvesinde kelimenin tam anlamıyla sahneye atladı. Salondaki gürültüden ve katılımcıların konuşmacıları dinlememesinden çılgına dönen Macron, protokolü bir kenara bırakıp mikrofonu eline aldı.

Fransa ve Kenya’nın ev sahipliğinde, Afrika ile ekonomik ortaklıkları güçlendirmek amacıyla Nairobi’de düzenlenen zirve, sıra dışı bir anla gündeme geldi.

Zirvenin kültür oturumu sırasında salondaki uğultunun devam etmesi üzerine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aniden ayağa kalkarak kürsüye çıktı.

Kenya'da Macron çılgına döndü! Sahneye çıkıp seyircilere sitem etti: Ya susun ya da çıkın

"DÜZENİ BEN SAĞLAYACAĞIM"

Katılımcıların şaşkın bakışları arasında mikrofonu eline alan Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmacının sözünü keserek şunları söyledi:

"Herkesten özür dilerim ama bu kadar gürültü varken kültür konularından bahsetmek imkansız. Bu tam bir saygısızlıktır. Önerim şu, eğer başka şeylerden bahsetmek istiyorsanız, dışarı çıkabilirsiniz. Burada kalmak istiyorsanız, konuşmacıları dinleyeceğiz ve hepimiz aynı kurallara uyacağız. Teşekkürler."

Müdahalesinin ardından yerine dönen Macron, ilerleyen saatlerde tekrar sahneye çıktığında ise sükunet tam anlamıyla sağlanana kadar konuşmaya başlamadı. Salondaki kalabalığa gülümseyerek ama iğneleyici bir dille hitap eden Macron, "Sessizlik genellikle gürültüyü bastırır. Ama gerçekte, konuşacak çok şeyi olan insanlar varsa neden bunu toplantının ortasında yapmaya geldiklerini anlamıyorum" diyerek tepkisini sürdürdü.

Kenya'da Macron çılgına döndü! Sahneye çıkıp seyircilere sitem etti: Ya susun ya da çıkın

ZİRVEYE KİPCHOGE İLE KOŞU MOLASI

Gergin geçen konferans saatlerinin ardından Macron, Kenya’nın efsanevi maratoncusu Eliud Kipchoge ile Nairobi sokaklarında koşu turuna çıktı.

Kenya'da Macron çılgına döndü! Sahneye çıkıp seyircilere sitem etti: Ya susun ya da çıkın

Koşusunun ardından Macron, dünyaca ünlü içerik üreticisi ve eski ragbi oyuncusu olan şef Dennis Ombachi ile bir araya geldi.

Ocağın başına geçen Fransız lider, Kenya'nın milli lezzetleri olan mısır unundan yapılan "ugali" ve bir tür sebze yemeği olan "sukuma wiki" hazırladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası