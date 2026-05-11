AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında açtığı ikinci manevi tazminat davasını da kazandı. Mahkeme, Özel’in 10 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte ödemesine karar verdi.

CHP lideri Özgür Özel’in ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinde yaptığı açıklamalar üzerine Süleyman Soylu cephesinden dava açılmıştı.

Özel, konuşmasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu hedef alarak, "Televizyondan İBB'de 550 terörist var dediler. Bunun üzerine davalar açıldı. 550 değil 1 terörist bile çıkmadı. Bu sorunun sorulduğu Süleyman Soylu dedi ki siyaseten söyledim, ben siyaset yaptım. 550 kişiye siyaset olsun diye terörist demek, işinden aşından etmek, sonra da bir bilgim yoktu, yalan söyledim' diyecek kadar bir insan aşağılık olabilir mi, alçak olabilir mi?" ifadelerini kullanmıştı.

FAİZİYLE TAZMİNAT ÖDEYECEK

Söz konusu dava sonuçlanırken, mahkeme, Özgür Özel’in 10 bin lira manevi tazminatı yasal faiziyle birlikte Süleyman Soylu’ya ödemesine karar verdi.

DAHA ÖNCE DE TAZMİNAT KAZANMIŞTI

Öte yandan Süleyman Soylu’nun daha önce açtığı bir başka manevi tazminat davası da Özgür Özel aleyhine sonuçlanmıştı. Soylu’nun sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kullandığı "Yalancılıktan kalpleri kararmış olanların dahi ateşini söndürür" ifadelerine karşılık Özgür Özel, "Yok be Süleyman. Senin gibi bir yalancının ateşini ne nehirler, ne denizler, ne de okyanuslar söndürür. Sen ol yalan bitmeden yine doğru konuşma, sakın şaşırtma bizi, Sahtekar Sülü" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözler üzerine Soylu, kişilik haklarının zedelendiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açmıştı.

İstinaf mahkemesi, 24 Haziran 2022 tarihli sosyal medya paylaşımındaki ifadelerin ifade özgürlüğü ve değer yargısı kapsamında değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme kararında, siyasetçilere yönelik eleştiri sınırlarının geniş olduğuna dikkat çekilmekle birlikte somut olayda sert ve ağır eleştiri sınırlarının aşıldığı, kullanılan ifadelerin davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı belirtildi.

Kararda ayrıca, 25 bin lira manevi tazminatın 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Özgür Özel’den tahsil edilerek Süleyman Soylu’ya ödenmesine karar verildiği hatırlatıldı.



