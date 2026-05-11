Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ekonomik Misyon" kapsamında Türkiye'yi ziyaret eden Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü'nde görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile Vahdettin Köşkü’nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye–Belçika ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında ticaret, savunma sanayi, enerji ve tarım gibi birçok alanda güçlü iş birliği potansiyeli bulunduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesi yönünde adımların süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde ile görüştü: AB ile ortak savunma vurgusu

Erdoğan, Türkiye–Avrupa Birliği ilişkilerinin jeopolitik önemine dikkat çekerek Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve AB’nin savunma girişimlerine Türkiye’nin katılımının ortak çıkar taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin diplomatik girişimlerine de değinen Erdoğan, Ankara’nın bu yıl NATO Liderler Zirvesi’ne ve COP31’e ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Görüşmede ayrıca yeşil enerji dönüşümünün Türkiye–Belçika ilişkilerinde önemli bir iş birliği alanı olduğu ifade edildi.

