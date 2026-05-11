Hantavirüs tespit edilen gemide seyahat ettiği ortaya çıkan ve kendisini Türkiye'de karantinaya alan YouTuber Ruhi Çenet'in testinin pozitif çıktığı iddia edildi. Yayılan söylentilerin ardından açıklama yapan Çenet, hem Türkçe hem de İngilizce paylaşımda bulunarak sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Peki, Ruhi Çenet hantavirüse mi yakalandı?

Hantavirüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği MV Hondius isimli yolcu gemisi, son günlerde kamuoyunun gündeminde yer aldı. Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı yolcu gemisinde seyahat eden içerik üreticisi Ruhi Çenet'in testinin 'pozitif' çıktığı iddiası sosyal mecralarda tartışmalara neden oldu.

ABD merkezli sosyal medya platformu X'te #SonDakika etiketiyle paylaşılan gönderide "Ruhi Çenet hantavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından karantinaya alındı" ifadeleri yer aldı. Farklı hesaplardan dolaşıma sokulan iddia kısa sürede yüzbinlerce görüntülenme sayısına ulaştı. Paylaşıma, Çenet'in sağlık durumu ve hantavirüs tehlikesi hakkında yüzlerce mesaj yazıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YALANLADI

Hakkındaki söylentilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Çenet, iddiaları yalanladı. Herhangi bir hastalık belirtisi göstermediğini belirten Çenet; "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi ve haber yayılmakta. Hiçbir hastalık belirtim hiçbir şekilde yoktur. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim ve karantinadayım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Video paylaşım platformu YouTube'da 18 milyondan fazla takipçisi bulunan içerik üreticisi Ruhi Çenet'in de içinde bulunduğu MV Hondius gemisinde hantavirüs vakaları tespit edildi. 1 Nisan tarihinde Arjantin'den yola çıkarak Cabo Verde'ye doğru hareket eden gemide yaşamını yitiren 3 yolcunun ölüm nedeninin hantavirüs olduğu açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü, tamamı gemide bulunan yolcular olmak üzere 8 hantavirüs vakasının tesit edildiğini duyurdu.



