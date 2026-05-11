AK Parti'ye geçeceği öne sürülen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

Siyaset kulisleri yaklaşık 10 gündür yeni bir transfer iddiasıyla çalkalanıyor. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın, yarın ya da çarşamba günü AK Parti'ye geçeceği öne sürülüyor.

ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Konuyla ilgili Köksal henüz bir açıklama yapmazken, CHP ise Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İl Başkanını görevden aldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise ilk açıklamasında, "Bir söylenti yürüyor. Bu konuda kendisi ya da belediyeden kurumsal bir açıklama gelmiyorsa, geçen zaman iddiayı güçlendirir. İddia artık gerçek olarak kabul görmeye başlar. Bir yalanlama gelmedi" ifadelerini kullandı.

Burcu Köksal

DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İddiaların ardından gözler Köksal'a çevrilirken CHP'den yapılan açıklamaya göre Burcu Köksal, kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.

"NEREYE GİDERSE GİTSİN"

Parti Sözcüsü Emre tarafından yapılan açıklamada, "Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor, aramaları cevapsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi, tedbirli olarak, buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin." ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ, ÇARŞAMBA GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ

Köksal'ın AK Parti'ye geçip geçmeyeceği sorulan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "Partimize geçecek belediye başkanlarını il başkanları ve grup toplantılarında görüyorsunuz. Dolayısıyla oralarda gelişmeleri görürsünüz. Özgür Özel kendi partisini yönetemiyor. Özgür Özel kendi partisini yönetemediği için bunu AK Parti üzerinden yapmaya çalışıyor. Özgür Özel siyasi yetersizlik içinde" demişti.

