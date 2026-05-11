İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren yeni uygulama resmen yürürlüğe girmişti. Birçok motosiklet türü için hangi ehliyetle kullanıldığı sorgulanırken vatandaşlar arasında ''B sınıfı ehliyetle 125 CC motosiklet kullanabiliyor mu?'' sorusu son zamanlarda tekrar gündeme getirildi.

Yapılan düzenlemeyle birlikte otomobil ehliyeti bulunan vatandaşların ayrıca A1 sınıfı sürücü belgesi almadan belirli şartlar dahilinde düşük hacimli motosikletleri kullanabilmesinin önü açıldı. Peki, B sınıfı ehliyetle 125 CC motosiklet kullanabiliyor mu?

10 Şubat 2024 Tarihli ve 32456 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle birlikte belirli şartları taşıyan sürücüler artık 125 CC’ye kadar motosiklet kullanabilecek. İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre uygulamadan yararlanabilmek için sürücünün en az 2 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olması gerekiyor.

Ayrıca son 5 yıl içerisinde sürücü belgesinin geçici ya da kalıcı olarak geri alınmamış olması, sağlık şartlarının karşılanması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen direksiyon eğitimlerinin tamamlanarak sınavda başarılı olunması şartı aranıyor.

Gerekli işlemleri tamamlayan sürücüler, ek harç ödemeden ve ehliyet değişikliği yapmadan sistemlerine işlenecek şerh sayesinde 125 cc’ye kadar motosiklet kullanabilecek.

Düzenlemenin ticari amaçla kullanılan motosikletleri kapsamadığı belirtilirken, yetkililer güvenli sürüş eğitiminin önemine dikkat çekiyor.

10 ŞUBAT 2024 TARİHLİ VE 32456 SAYILI RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İÇİN TIKLAYINIZ.

B EHLİYETLE HANGİ MOTORLAR KULLANILIR?

Yeni düzenlemeyle birlikte B sınıfı ehliyete sahip sürücüler, gerekli eğitim şartlarını tamamlamaları halinde A1 sınıfına giren 125 cc’ye kadar motosikletleri kullanabilecek. Bu kapsamda motor hacmi 125 cc’yi geçmeyen scooter ve motosikletler yer alıyor.

Ancak 125 cc üzerindeki motosikletler için mevcut ehliyet sınıfları geçerliliğini koruyor. Daha yüksek motor hacmine sahip motosikletleri kullanabilmek için A2 veya A sınıfı motosiklet ehliyeti alınması gerekiyor.

