Ehliyet alacakları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2026 yılına girilmesine sayıl günler kala, harç ücretleri şekillenmeye başladı. Yeniden Değerlendirme Oranı'nın belirlenmesiyle, ehliyet harçları da arttı. Peki, 2026'da harçlar ne kadar olacak? İşte detaylar....

2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmeyle birlikte ehliyet harçlarında yeni tutar belirlendi. Yeni yılda geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı yüzde 25,49 oldu. Peki bu oran ehliyet harçlarına nasıl yansıyacak, 2026'da ehliyet harçları ne kadar olacak?

2026'DA EHLİYET HARÇLARI NE KADAR OLACAK?

2025 yılında yeni ehliyet alma ücreti 7.126 TL’ye yükseldi. Bu artışla beraber sürücü belgesi almak isteyen vatandaşların ödeyeceği toplam maliyet de önemi ölçüde artmış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı üretici enflasyonu (ÜFE) verilerini açıklamasının ardından 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı belli oldu. ÜFE’de 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış kaydedilmesi üzerine ehliyet fiyatları güncellendi.

