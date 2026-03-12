Kulüpler istedi, TFF cephesinden açıklama geldi: Yabancı VAR için karar çıktı
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 'yabancı VAR' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. TFF yetkilileri, kulüplere VAR sürecini izleme daveti yaptıklarını ancak şu ana kadar nu konuda herhangi bir talep gelmediğini belirtti.
- TFF yetkilisi, yabancı VAR konusunun gündemlerinde olmadığını açıkladı.
- TFF, kulüplere VAR odasını gelip izlemeleri yönünde bir davette bulundu, ancak hiçbir kulüpten bu yönde bir talep gelmedi.
- Yetkili, yabancı VAR hata yaptığında nasıl ceza verileceğinin belirsiz olduğunu ve sadece bir daha çağırmama seçeneği olduğunu ifade etti.
- Söz kousu yetkili, MHK Başkanı'nın çalışkan, güvenilir ve eğitimci olduğu vurgulandı.
Trendyol Süper Lig'de 'yabancı VAR hakemi' tartışmaları devam ederken; kararı merakle beklenen TFF cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi.
"KULÜPLERE 'İZLEYİN' DEDİK, HİÇBİR TALEP GELMEDİ"
HT Spor'un haberine göre; yabancı VAR'ın gündemlerinde olmadığını belirten ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya güvendiklerini vurgulayan bir TFF yetkilisi, "Biz şeffafız. 'VAR'ı gelin izleyin dedik' ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi" ifadelerini kullandı.
"HATA YAPINCA NASIL CEZA VERECEĞİZ?"
TFF yetkilisinin konuyla ilgili açılaması şöyle:
Yabancı VAR konusu gündemimizde yok. Hiçbir federasyon son haftalara girildiğinde kaliteli hakemlerini göndermiyor. Yabancı VAR hata yapınca nasıl ceza verebiliriz? En fazla bir daha çağırmayız ama o da ortalığı karıştırmış olur. Eğitimcilerimizin dışarıyla ilişki kurabileceğini söyleyenler, o zaman neler demezler? Kulüp yöneticileri lütfen bize destek olsun. Çok çalışkan, güvenilir ve eğitimci bir MHK başkanımız var. Biz şeffafız. 'VAR'ı gelin izleyin dedik' ama hiçbir kulüpten daha böyle bir talep gelmedi. Özellikle bir kulüpten bunu bekliyoruz. Gelsinler baksınlar. Biz mali açıdan da açığız. İsteyen kulupler gelsin TFF bir kulübe avans vermiş mi vermemiş mi onu da incelesinler. 197 hakemin bahis soruşturmasında işine son verildi. İçinde bir kez oynayanlarda var ama affedilmeleri söz konusu değil. Geri alınacaksa bu kuralı biz niye koyduk?