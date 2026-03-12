Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, 24 yaşındaki savunma oyuncusu Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili bordo-mavili kulübün internet sitesinden açıklamada bulundu.

KISMİ BAĞ YARALANMASI VE KEMİK ÖDEMİ

Ahmet Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Arseniy Batagov

2 MAÇ YOK

Batagov, sakatlığı nedeniyle Çaykur Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. Ukraynalı oyuncunun, milli aradan sonra oynanacak Galatasaray karşılaşmasına yetiştirilmesi planlanıyor.

