TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesine ilişkin kanun teklifleri görüşmelerinde gerginlik yaşandı. Yaşanan usul tartışmaları nedeniyle, komisyon görüşmeleri ertelendi.

Uzun süredir gündemdeki yerini koruyan doğum izni ve sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesini de içeren, Sosyal Hizmet Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri, bugün TBMM’de başladı.

GÖRÜŞMELER ERTELENDİ

Komisyon Başkanı Vedat Bilgin, toplantının başında yaşanan usul tartışmaları nedeniyle görüşmelerin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiğini açıkladı. Başkan Bilgin, Türk devletinin sosyal devlet kimliğini yansıtan bir geleneğin de temsilcisi olduklarının altını çizerek şu açıklamayı yaptı:

Bizim, imparatorluktan günümüze sosyal devlet vasfını Türk devletinin hep koruya geldiğini, zaman zaman sorunlar yaşansa da en kötü zamanlarda bile, erken zamanlarda bile sosyal politika uygulamalarına hassasiyetle riayet edildiğini, bunları gerçekleştirdiğini biliyoruz

“DOĞUM İZNİNİ 24 HAFTAYA YÜKSELTİYORUZ”

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, teklife ilişkin, şöyle konuştu:

Teklif kapsamında; kadın çalışanların doğum sonrası izin süresini 8 haftadan 16 haftaya çıkararak toplam doğum iznini 24 haftaya yükseltiyoruz. Biz yalnızca bir çalışma hayatı düzenlemesi getirmiyoruz. Çocuk gelişimi açısından son derece kritik bir adımı aslında hayata geçiriyoruz.

SOSYAL MEDYA YAŞ SINIRI

Öztürk, sosyal medyaya 15 yaş sınırlaması teklifi hakkında ise şu değerlendirmeyi yaptı:

Sosyal ağ sağlayıcılara ve oyun platformlarına yönelik yeni yükümlülükler getiriyoruz. 15 yaşını doldurmamış çocuklara sosyal medya hizmeti sunulmaması, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet modelleri oluşturulması, ebeveyn kontrol araçlarının geliştirilmesi ve oyunların yaş derecelendirmesine tabi tutulması gibi önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz.

USULSÜZLÜK TARTIŞMASI

Değerlendirmeler sonrasında muhalefet milletvekillerinin verdiği önergeler ve teklifin anayasaya aykırı olduğu iddia edildi. Yaşanan usul tartışmaları sebebiyle Komisyon Başkanı Bilgin, görüşmelerin Ramazan Bayramı sonrasına ertelendiğini dile getirerek toplantıyı kapattı.

