Altın fiyatlarında sert hareketler devam ederken; ocak ayında 7.811 TL ile zirve yapan gram fiyatı, bu hafta başında 5.843 TL’ye kadar geriledi. Bugünkü ilk işlemlerde ise gram fiyatı 6.500 TL’nin üzerine dönüş yaptı. Fiziki gram altın satış fiyatı da 7.000 TL’nin üzerine çıktı. Vatandaşlar bu dönemde “altın alınır mı, satılır mı” sorusunu daha sık sormaya başlarken; Ekonomist Fatih Keresteci, altın destekleyen 4 unsura dikkat çekti, “Ana yön yukarı” dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türk halkının vazgeçilmez yatırım aracı altın, mart ayında Orta Doğu’daki savaş sırasındaki sergilediği performansla petrolün adından en çok konuşulan varlık oldu. Savaşın başında jeopolitik risklerde 5.420 dolara kadar yükselen ons altın, ardından “yüksek petrol-yüksek enflasyon-yüksek faiz” kıskacına girerek düşüş yönünde hareket etti.

43 YILIN EN SERT DÜŞÜŞÜ

Ons fiyatı geçen hafta ise %-10’un üzerinde düşüşle 4.500 doların altına geriledi. Böyle bir düşüş; 2028 küresel kriz, 11 Eylül saldırıları ve Covid-19 salgını döneminde bile görülmemişti. Düşüşün boyutu, son 43 yıllık dönemde gerçekleşen en sert gerilemeye işaret etti.

2026 KAZANIMLARI…

Geçen seneyi 4.320 dolardan tamamlayan ve ocak ayında 5.602 dolarla zirve yapan ons fiyatındaki kazanımlar, bu hafta başında ise negatife döndü. Pazartesi günü 4.099 dolara kadar gerileyen ons fiyatı, 2026 yılındaki kazanımlarını da kaybetti. Ardından tepki alımları takip edilirken, 25 Mart işlemlerinde ons fiyatı tekrar 4.500 doların üzerine çıktı.

GRAM ALTINDA DURUM

Spot piyasada gram altın fiyatı ise ocak ayında 7.811 TL ile zirve yaptıktan sonra bu hafta başında 5.843 TL’ye kadar geriledi. Bugünkü işlemlerde gram altın fiyatı da 6.500 TL’nin üzerine dönüş yaptı. Öte yandan fiziki gram altın satış fiyatı da yeniden 7.000 TL’nin üzerine çıktı.

Vatandaşlar ve yatırımcılar bu dönemde “altın alınır mı, satılır mı” sorusunu da daha sık sormaya başlarken, konuyla ilgili ekonomistlerden önemli değerlendirmeler geliyor.

“ANA YÖN YUKARI”

Altın fiyatlarında ana yönün yukarı olduğunu belirten Ekonomist Fatih Keresteci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; son günlerde yaşanan sert düşüşlerin artan riskler karşısında yatırımcıların nakde dönme çabasından kaynaklandığını belirterek, “Zor durumda kalmış ve elindeki altını kuyumcuda bozdurmak zorunda kalan kişinin durumu... Bu eğilim bir noktadan sonra dinecek ve ana dinamikler yeniden etkili olmaya başlayacaktır” görüşünü dile getirdi.

ALTINI DESTEKLEYEN 4 DİNAMİK

Altın fiyatlarını destekleyen 4 ana dinamiğe dikkat çeken Fatih Keresteci, bunları şöyle sıraladı:

1-"İtibari para" sistemi ciddi olarak sorgulanmaya devam ediyor. Altın, bu sistemin açıklarının anlamlı bir kısmını kapatıyor.

DOLARA GÜVENSİZLİK

2-ABD'de Başkan Trump yönetiminin güvenilmez politikaları dolara olan güveni daha da sarsacak. Diğer para birimleri de güven açısından pek kuvvetli değiller. Bu da altını ön plana çıkarmaya devam edebilir.

STAGFLASYON RİSKİ

3-“Küresel enflasyon artıyor, merkez bankaları faiz artırabilir” söylemi ile altının zayıflayabileceği ileri sürülüyor. Mevcut riskler stagflasyona işaret ediyor. Ve altın fiyatları bu gibi durumlarda pozitif ayrışacak ölçüde değer kazanabiliyor.

FİYATTA AŞIRI DÜŞÜŞ

4-Altın fiyatları makul oranda geriledi ve yeni alıcıları cezbedebilecek seviyelere geldi. 200 günlük ortalama görüldü ve oradan dönüş gerçekleşti. Ons fiyatının, 4400 dolar üzerinde kalıcı hale gelmesiyle birlikte yeniden 5000 dolar seviyeleri konuşuluyor olabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası