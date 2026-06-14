A Milli Futbol Takımımız ile 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ABD ile Paraguay arasında Los Angeles'ta oynanan oynanan ma, turnuvanın ve ev sahibi ülkelerden ABD'nin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. VAR (Video Yardımcı Hakem) müdahalesiyle sarı kartın değiştirildiği karşılaşmada "skandal" bir uygulamaya imza atıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan ABD-Paraguay maçında ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream, sağ kanatta atak yapan rakibi Miguel Almiron'u düşürdüğü gerekçesiyle Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR, hakemi monitöre çağırdı, temasın olmadığını gösterdi.

Danny Makkelie

SARI KART DEĞİŞTİ

Hakem Makkelie, Ream'in sarı kartını iptal edip, "aldatmaya yönelik hareket" gerekçesiyle Paraguaylı futbolcu Almiron'a sarı kart gösterdi. Bu uygulama "Dünya Kupası'nın yeni kuralı" olarak lanse edildi.

Miguel Almiron - Alex Freeman

"KURAL HATASI" TARTIŞMASI

Oysa yeni kurala göre; VAR, kırmızı karta dönen ikinci sarı kartları inceleyip müdahale edebiliyor. Oyun tekrar başlamışken VAR müdahalesiyle kararın değiştirilmesi "kural hatası" olarak yorumlandı.

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