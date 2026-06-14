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Dünya Kupası'nda skandal karar! VAR kartı değiştirtti, "kural hatası" dendi
A Milli Futbol Takımımız ile 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda yer alan ABD ile Paraguay arasında Los Angeles'ta oynanan oynanan ma, turnuvanın ve ev sahibi ülkelerden ABD'nin 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. VAR (Video Yardımcı Hakem) müdahalesiyle sarı kartın değiştirildiği karşılaşmada "skandal" bir uygulamaya imza atıldı.
Özetle DinleDünya Kupası'nda skandal karar! VAR kartı değiştir...
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Spor az önce
2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan ABD-Paraguay maçında hakem Danny Makkelie'nin, VAR müdahalesiyle sarı kart kararını değiştirmesi tartışmalara neden oldu.
- ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream, rakibi Miguel Almiron'u düşürdüğü gerekçesiyle sarı kart gördü.
- VAR müdahalesiyle temas olmadığı gösterildi ve Ream'in sarı kartı iptal edildi.
- Hakem Makkelie, "aldatmaya yönelik hareket" gerekçesiyle Almiron'a sarı kart gösterdi.
- Bu uygulama "Dünya Kupası'nın yeni kuralı" olarak belirtildi.
- Oysa yeni kurala göre; VAR, kırmızı karta dönen ikinci sarı kartları inceleyip müdahale edebiliyor. Oyun tekrar başlamışken VAR müdahalesiyle kararın değiştirilmesi "kural hatası" olarak yorumlandı.
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan ABD-Paraguay maçında ABD'li savunma oyuncusu Tim Ream, sağ kanatta atak yapan rakibi Miguel Almiron'u düşürdüğü gerekçesiyle Hollandalı hakem Danny Makkelie tarafından sarı kartla cezalandırıldı. VAR, hakemi monitöre çağırdı, temasın olmadığını gösterdi.
SARI KART DEĞİŞTİ
Hakem Makkelie, Ream'in sarı kartını iptal edip, "aldatmaya yönelik hareket" gerekçesiyle Paraguaylı futbolcu Almiron'a sarı kart gösterdi. Bu uygulama "Dünya Kupası'nın yeni kuralı" olarak lanse edildi.
"KURAL HATASI" TARTIŞMASI
Oysa yeni kurala göre; VAR, kırmızı karta dönen ikinci sarı kartları inceleyip müdahale edebiliyor. Oyun tekrar başlamışken VAR müdahalesiyle kararın değiştirilmesi "kural hatası" olarak yorumlandı.
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