Altın fiyatlarında son dakika! 25 Mart 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:25 itibarıyla 6.525 TL ve ons fiyatı da 4.575 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’da yeniden müzakere umutları ile petrol düşüşe geçerken, altında günlük prim %2’yi aştı. Kapalıçarşı’da da fiziki gram satış fiyatı 7.000 TL’yi geçti. Analistler, ons fiyatı için 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.675 doların ilk hedef olabileceğini aktardı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarında da yön yukarı döndü. Dünkü işlemlerde %1,55 primle 4.475 dolardan kapanış yapan ons altın, bugünkü ilk işlemlerde daha net bir yükseliş sergiliyor. TSİ 06:25 itibarıyla ons fiyatında 4.575 dolara yakın denge arayışı sürerken, günlük prim %2’nin de üzerinde gerçekleşiyor.

25 MART 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilik iç piyasada gram fiyatına da yansıyor. Spot piyasada işlem gören 25 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.525 TL’den güne başlıyor. Son düşüşte spot gram altın fiyatı hafta başında 5.843 TL’ye kadar gerilemişti. Öte yandan Kapalıçarşı’daki kuyumcularda fiziki gram altın satış fiyatı 7.090 TL ve çeyrek altın satış fiyatı da sabah saatlerinde 12.215 TL’den gerçekleşiyor.

Gram altında yön yukarı! Kapalıçarşı’da 7 bin TL’yi geçti

‘ATEŞKES’ BEKLENTİLERİ!

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; Orta Doğu’daki çatışmaların sona ermesi için ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberler umutları artırdı. Bu haberlerle birlikte petrol düşüşe geçerken, altında alımlar hızlandı. Savaş sebebiyle yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini körüklemiş ve merkez bankalarının faizleri artırabileceği tahminlerini öne çıkarmıştı.

FED’DEN MESAJLAR

Bu arada FED üyelerinden son durumla ilgili önemli açıklamalar gelmeye başladı. FED Guvernörü Michael Barr; Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan enflasyonist risklere dikkat çekerek, FED’in yeni bir faiz indirimi yapmadan önce beklemesi gerekebileceğini aktardı. Bu açıklamalar, piyasalarda bu yıl 0-1 adede kadar gerileyen FED’den faiz indirimi tahminlerini de teyit etti.

100 GÜNLÜK ORTALAMA

Analistler, son düşüşte ons fiyatının 4.099 dolara kadar gerilediğini ve uzun vadeli önemli bir teknik destek olan 200 günlük ortalamaya değerek yukarı yöneldiğini hatırlatarak, “Aşırı satış noktasından gelen tepki alımları ile fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Şimdi 100 günlük ortalamanın bulunduğu 4.675 dolar ilk direnç olarak dikkatle izlenecek” değerlendirmesinde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası