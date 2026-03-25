ABD Başkanı Trump, Washington ve Tahran’ın “müzakere halinde olduğunu” ve “İran’ın bir barış anlaşmasına varmaya istekli göründüğünü” belirtmesinin ardından; 15 maddelik bir önerinin de gönderildiği ifade ediliyor. Müzakere umutları ile petrol fiyatı TSİ 06:20 itibarıyla 95,50 dolara kadar geriledi. Ancak Tahran yönetiminden konuyla ilgili bir açıklama henüz gelmedi. Bu sebeple piyasalarda belirsizlik de devam ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Orta Doğu’daki çatışmalarda küresel piyasaların odak noktası haline gelen petrol fiyatları, 25 Mart Çarşamba günü düşüş yönünde hareket ediyor. Hafta başında 115 dolar sınırına kadar yükselen ve dün 99,90 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bugünkü işlemlerde TSİ 06:20 itibarıyla 95,50 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor.

MÜZAKERE UMUTLARI

Petrolde günlük düşüş ilk işlemlerde %-4’ün üzerinde gerçekleşirken, Orta Doğu’daki çatışmalarda müzakere umutlarının artması fiyatları da geri çekmeye başladı. ABD’li yayın organı Axios, Beyaz Saray’ın, bu hafta Tahran yönetimi ile ateşkes görüşmeleri yapabileceğini ileri sürdü. İran tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmezken; belirsizliğin sürmesi petroldeki düşüşü de sınırlı tutuyor.

15 MADDELİK ÖNERİ

Hafta başında saldırılara 5 günlük mola veren ABD Başkanı Donald Trump, Washington ve Tahran’ın “müzakere halinde olduğunu” ve “İran’ın bir barış anlaşmasına varmaya istekli olduğunu” belirtti. İran bu açıklamaları henüz teyit etmedi. New York Times da ABD'nin İran'a, çatışmayı çözmek için 15 maddelik bir öneri gönderdiğini bildirdi. Önerinin, Tahran’da nasıl karşılık bulduğu bilinmiyor.

Petrolde ‘müzakere’ umudu! Fiyatlar 100 doların altına geriledi

GÜNDE SADECE 4 GEMİ!

Bu arada Hürmüz Boğazındaki gemi trafiği bu hafta çatışma öncesine göre %95 geriledi. Boğaz’dan şubatta günde 125 gemi geçerken, bu sayı 4 adede kadar düştü. Yaklaşık bin 100 adet küresel ticaret gemisinin Basra Körfezinde beklediği, bunların 300 adedinin petrol tankeri olduğu ifade ediliyor. S. Arabistan'ın Yanbu limanından petrol ihracatı da ise günlük 1 milyon varilden 4 milyona yükseldi.

“NİSANDA AÇILABİLİR”

Goldman Sachs, petrolde “en kötü senaryo algıları” sebebiyle fiyat hareketlerinin sert olduğunu belirterek, “Yatırımcılar uzun süreli aksaklıklara ve kritik derecede düşük stoklara karşı korunma amacıyla hareket ettiği için, petrol, jeopolitik risk primi üzerinden işlem gördü” açıklamasında bulundu ve temel senaryolarının nisanda Hürmüz’ün açılacağı yönünde olduğunu aktardı.



