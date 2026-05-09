Milli futbolcu Salih Özcan, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor. Kulüp sosyal medyasında yapılan paylaşımda Özcan'ın yanı sıra Niklas Süle ve Julian Brandt'in takımdan ayrılacağı doğrulanırken; 3 ismin fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü

Bundesliga'nın 33'üncü haftasında Borussia Dortmund, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'u 3-2 yendi. Dortmun'dun 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih Özcan, 78'inci dakikada oyuna girdi. Takımdan ayrılması beklenen 3 oyuncu Salih Özcan, Niklas Süle ve Julian Brandt, maç sonunda tribünlere giderek taraftarlara veda etti.

Kulüp sosyal medyasında da paylaşılan fotoğrafta oyuncuların takıma veda edeceği doğrulanırken; 3 futbolcunun birlikte bir fotoğrafının altına "Yakışır şekilde bir veda" notu düşüldü.

LİGİ İKİNCİ BİTİRDİ

Borussia Dortmund, şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih'in ardından 70 puanla Bundesliga'yı ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.

Öte yandan Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, maçın 2'nci dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

