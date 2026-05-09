“Nane Nane”, “Çikita Muz” ve “Şahdamar” gibi şarkılarıyla tanınan Ajdar, daha önce 50 milyon Euro’luk ücret talep ettiği Kaos Show’da sahne aldı. Renkli performansına ait görüntüler sosyal medyada izleyicilerin dikkatini çekti.

Ajdar, adını ilk olarak 2003 yılında yayınlanan Popstar yarışmasıyla geniş kitlelere duyurdu. Yarışmanın ardından yaptığı sıra dışı açıklamalar ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla uzun süre magazin gündeminde yer aldı.

“ÇOK DA GÜZEL EĞLENDİK”

Program sonrası sosyal medya hesabından video paylaşan Ajdar “Kaos Show’a gittik. Çok mutlu ettiler, Hayrettin Bey’e ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Seyirci de çok hareketliydi. Çok da güzel eğlendik. Bundan sonra görecekler bazı şeyleri. Doğrularla karşı karşıya kalacak bazı kimseler” dedi.

50 MİLYON EURO VE 300 KORUMA ŞARTI

Öte yandan Hyrettin, daha önce yaptığı açıklamada programına davet etmek için Ajdar ile iletişime geçtiğini ve aldığı cevap karşısında şaşkınlık yaşadığını söylemişti.

Hayrettin’in aktardığına göre Ajdar, programa katılmak için 50 milyon Euro ücret talep etmişti. Ünlü ismin ayrıca bu ücretin peşin olarak hesabına yatırılmasını istediği öne sürüldü. İddialara göre Ajdar, programa 300 kişilik koruma ekibiyle gelme şartını da sunmuştu.

