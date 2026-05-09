Uzak Şehir dizisinde sezon finali yaklaşırken oyuncu kadrosunda yaşanacak ayrılıklar gündemde yer almaya başladı. Dizide Boran Albora karakterine hayat veren Burç Kümbetoğlu’nun projeye devam edip etmeyeceği izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Burç Kümbetoğlu Uzak Şehir'den ayrılıyor mu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reytinglerde dikkat çeken Uzak Şehir dizisinin 63. bölümde sezon finali yapacağı konuşulurken, kulislerde bazı oyuncuların diziye veda edeceği iddiaları da gündeme geldi. Bu isimler arasında Burç Kümbetoğlu’nun da yer aldığı öne sürüldü.

BURÇ KÜMBETOĞLU UZAK ŞEHİR'DEN AYRILIYOR MU?

Uzak Şehir dizisinde Boran Albora karakterini canlandıran Burç Kümbetoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni sezon için henüz net bir karar verilmediğini söyledi. Ünlü oyuncu, “Diziye gelecek sezon devam edecek misiniz?” sorusuna, “Henüz belli değil. Yakın zamanda belli olur” cevabını verdi.

Birsen Altuntaş'ın paylaştığı son bilgilere göre Burç Kümbetoğlu’nun sezon sonunda diziden ayrılacak. Ancak oyuncu ya da yapım ekibi tarafından konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Uzak Şehir’in sezon finalinin ise mayıs ayının son haftasında veya haziranın ilk haftasında yayınlanması bekleniyor.

BURÇ KÜMBETOĞLU KİMDİR?

Burç Kümbetoğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 14 Eylül 1980 tarihinde Sivas’ta dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Sivas’ta tamamlayan oyuncu, üniversite eğitimini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Maliye Bölümü’nde aldı. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra oyunculuk üzerine eğitimler aldı.

Üniversite sonrası İstanbul’da bir reklam ajansı kuran Kümbetoğlu, daha sonra finans sektöründe bireysel emeklilik danışmanı olarak çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra yeniden İstanbul’a dönerek oyunculuk kariyerine yöneldi.

Oyunculuk kariyerine 2009 yılında yayınlanan Hanımın Çiftliği dizisiyle başlayan Burç Kümbetoğlu, daha sonra birçok televizyon dizisi ve sinema projesinde yer aldı. Eve Dönüş, Milat, Çırağan Baskını, Aramızda Kalsın, Böyle Bitmesin, Veda, Sen de Gitme ve Anneler ve Kızları oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında bulunuyor.

Son dönemde ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisindeki Boran Albora karakteriyle gündeme geliyor. Başarılı oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra tiyatro çalışmalarına da devam ediyor.

