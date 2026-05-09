1 Nisan'da Arjantin'den yola çıkan Hollanda bayraklı lüks kruvaziyer gemisi MV Hondius, Atlas Okyanusu’nun ortasında patlak veren Hantavirüs salgını nedeniyle Avrupa’yı alarma geçirdi. Toplamda 3 yolcunun hayatını kaybettiği trajik olay sonrası İspanya, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda vatandaşlarını tahliye etmek için büyük bir hava operasyonu başlattı.

Gemideki salgın süreci, Nisan ayı başında 140’tan fazla yolcu ve mürettebatla Arjantin’den ayrılan MV Hondius'ta sessizce yayıldı. İlk vaka 6 Nisan'da 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun hastalanmasıyla görüldü ve bu kişi 11 Nisan'da gemide hayatını kaybetti. Ardından, hayatını kaybeden yolcunun eşi de Güney Afrika'da hastanede öldü.

2 Mayıs'ta ise Alman bir kadın yolcunun gemide can vermesiyle toplam ölüm sayısı üçe yükseldi. Güney Afrika sağlık yetkililerinin gemiden ayrılan bir yolcuda hantavirüsü resmen tespit etmesiyle, okyanusun ortasındaki belirsizlik yerini uluslararası bir sağlık krizine bıraktı.

İspanya, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda vatandaşlarını kurtarmak için geniş kapsamlı bir hava operasyonu başlattı. Kanarya Adaları'na doğru ilerleyen gemideki krizin derinleşmesi üzerine Avrupa Birliği de ek uçaklarla sürece dahil oldu.

DSÖ’DEN TENERİFE HALKINA KRİTİK GÜVENCE

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, durumu bizzat denetlemek üzere İspanya’ya giderken halkın korkularını dindirmeye çalıştı. Ghebreyesus, "Bu başka bir Kovid değil. Hantavirüsün mevcut halk sağlığı riski düşük kalmaya devam ediyor" diyerek, tahliye operasyonunun yerleşim alanlarından uzakta, mühürlü araçlarla ve kordon altına alınmış koridorlar üzerinden doğrudan havalimanına yapılacağına vurgu yaptı.

TAHLİYE PLANI NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, operasyonun her aşamasının titizlikle planlandığını açıkladı. Tahliye uçakları pistte kalkışa hazır olmadan hiçbir yolcunun gemiden inmesine izin verilmeyecek. İlk olarak İspanyol vatandaşlarının tahliye edileceği süreçte, diğer ülke vatandaşlarının sırası sağlık yetkilileri tarafından belirlenecek.

Yolcuların yanlarına sadece temel eşyalarını almasına müsaade edilirken, tüm bagajlar ve hayatını kaybeden yolcunun naaşı dezenfeksiyon işlemleri için gemide kalacak.

HANTAVİRÜS NEDİR VE RİSKLERİ NELERDİR?

Çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olan hantavirüs ateş, yorgunluk, kas ağrısı ve ağır vakalarda solunum yetmezliğine neden olabiliyor.

DSÖ yetkilileri, gemideki türün Andes hantavirüsü olduğunu ancak gemide şu an aktif semptom gösteren başka birinin bulunmadığını aktardı. Tenerife, tıbbi kapasitesi ve altyapısı sayesinde 23 ülkeden yaklaşık 150 kişiye yardım eli uzatan güvenli liman olarak seçildi. MV Hondius'un bugün Tenerife'ye yanaşması ve tahliye uçuşlarının hızla gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar tespit edilen vakalardan sonra DSÖ, hantavirüsün "Andes" türünün insandan insana bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

HANTAVİRÜS PANDEMİYE DÖNÜŞECEK Mİ?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir yolcu gemisinde patlak veren hantavirüs salgınının yeni bir küresel pandemi anlamına gelmediğini açıkladı.

DSÖ salgın hastalıklar uzmanı Maria van Kerkhove, hantavirüsün COVID-19 gibi hava yoluyla değil, "yakın ve uzun süreli temasla" bulaştığını değinerek, durumun altı yıl önceki COVID-19 başlangıcından tamamen farklı olduğunun altını çizdi.

ABD, HANTAVİRÜS VAKASI GÖRÜLEN GEMİDEN VATANDAŞLARININ TAHLİYESİ İÇİN UÇAK GÖNDERECEK

Öte yandan ABD'nin, hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin Kanarya Adalarının Tenerife kentinde demirlemesinin ardından, 17 ABD vatandaşının tahliyesi için charter uçağı göndereceği belirtildi.

