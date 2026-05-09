İzmir’de 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede farklı saat aralıklarında yaşanacak.

İzmir’de yaşayan vatandaşlar, hafta sonu ve pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintisi programını araştırıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre Bornova, Buca, Konak, Karşıyaka, Çeşme, Urla, Torbalı, Bayındır ve Bergama başta olmak üzere birçok ilçede bakım çalışması yapılacak.

10 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Bergama elektrik kesintisi

Tekkedere, Aşağıkırıklar, Yenikent, Zeytindağ - 10.00-16.00

Bornova elektrik kesintisi

Gökdere - 08.00-11.00

Egemenlik - 10.00-13.00

Buca elektrik kesintisi

Karacaağaç, Zafer, 29 Ekim, Adatepe, Kırklar, Kaynaklar Merkez, Doğancılar,

Belenbaşı, Yıldızlar - 08.00-11.00

Çiğli elektrik kesintisi

Balatçık - 09.00-15.00

Dikili elektrik kesintisi

Demirtaş, Çandarlı - 10.00-16.00

Kemalpaşa elektrik kesintisi

Kızılüzüm, Çınarköy - 11.00-14.00

Kiraz elektrik kesintisi

Yeşildere - 09.00-17.00

Konak elektrik kesintisi

Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Fevzi Paşa, Fatih, Güzelyurt, Güneş, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe, Akdeniz, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Yıldız - 01.00-01.30

Kocakapı, Oğuzlar, Hilal - 01.30-01.45

Kocakapı, Etiler, Oğuzlar, Ballıkuyu, Akarcalı - 01.45-02.00

Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Süvari, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Ali Reis, Altay, Yeni, Ülkü, Tuzcu - 02.00-02.15

İsmet Kaptan - 09.00-17.00

Konak, İsmet Kaptan, Akdeniz, Yenigün - 09.00-17.00

Menderes elektrik kesintisi

Kısık, Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet - 08.00-11.00

Ödemiş elektrik kesintisi

Tosunlar - 09.00-17.00

Selçuk elektrik kesintisi

Zeytinköy - 09.30-13.00

Tire elektrik kesintisi

Topalak, Toparlar, Turan, Yemişler, Hisarlık, İbni Melek, Akmescit, Armutlu, Başköy, Çukurköy, Musalar, Ortaköy, Somak, Kaplan - 11.00-17.00

Torbalı elektrik kesintisi

Demirci, Yeşilköy - 08.00-11.00

Urla elektrik kesintisi

Yeni, Yaka, Hacı İsa - 09.00-15.00

Hacı İsa, Yelaltı - 12.00-18.00

11 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi

Fatih - 10.00-16.00

Bayındır elektrik kesintisi

Havuzbaşı - 09.00-16.00

Dereköy, Alankıyı, Ergenli, Hisarlık, Kızıloba, Sarıyurt - 09.00-16.00

Osmanlar, Balcılar, Dernekli - 11.00-17.00

Bergama elektrik kesintisi

Aşağıkırıklar - 10.00-16.00

Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan - 09.30-17.30

Bornova elektrik kesintisi

Karaçam - 09.00-17.00

Buca elektrik kesintisi

Kozağaç - 10.00-15.00

Çeşme elektrik kesintisi

Alaçatı - 09.30-16.30

İsmet İnönü, Altınyunus, Boyalık, Çakabey, Fahrettinpaşa, Sakarya - 09.00-15.00

Ovacık, Çakabey, Alaçatı - 09.00-15.00

Çiğli elektrik kesintisi

Atatürk - 10.00-16.00

Dikili elektrik kesintisi

Demirtaş - 10.00-16.00

Bademli - 08.30-09.00

Çandarlı - 09.30-15.00 arası farklı saatlerde kısa süreli kesintiler

Deliktaş - 14.30-15.00

Uzunburun - 15.30-16.00

Foça elektrik kesintisi

Ilıpınar - 10.00-16.00

Karabağlar elektrik kesintisi

Salih Omurtak, Maliyeciler - 10.00-16.00

Karaburun elektrik kesintisi

İnecik - 10.00-17.00

Bozköy - 09.00-17.00

Karşıyaka elektrik kesintisi

Bahariye, Bahçelievler - 09.00-15.00

Yalı, Atakent - 09.00-16.00

Şemikler - 09.00-16.00

Kemalpaşa elektrik kesintisi

Yenikurudere, Kamberler, Bayramlı - 11.00-17.00

Yiğitler, Yenikurudere, Sinancılar, Sarılar, Ovacık, Bağyurdu Yeni, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Kazımpaşa, Ören Egemen, Bağyurdu 29 Ekim - 09.30-16.00

Kiraz elektrik kesintisi

Yeşildere - 09.00-17.00

Ödemiş elektrik kesintisi

Yusufdere, Kayaköy - 09.00-17.00

Cevizalan, Bucak, Üçkonak, Kutlubeyler - 09.15-15.15

Seferihisar elektrik kesintisi

Turgut, Ulamış, İhsaniye - 09.00-16.00

Selçuk elektrik kesintisi

Atatürk, İsa Bey - 10.00-14.00

Çamlık, Gökçealan - 13.00-17.00

Torbalı elektrik kesintisi

Yemişlik - 10.00-16.00

Taşkesik, Arslanlar - 09.00-16.00

Urla elektrik kesintisi

Kuşçular - 09.30-15.30

Özbek, Torasan, Rüstem - 12.00-14.00

Bademler, Ovacık - 09.00-16.00

İskele - 10.00-16.00

