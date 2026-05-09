İzmir Gediz elektrik kesintisi 10-11 Mayıs listesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir’de 10-11 Mayıs 2026 tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. GDZ Elektrik’in duyurusuna göre kesintiler şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçe ve mahallede farklı saat aralıklarında yaşanacak.
İzmir’de yaşayan vatandaşlar, hafta sonu ve pazartesi günü uygulanacak elektrik kesintisi programını araştırıyor. GDZ Elektrik tarafından yayımlanan planlı kesinti listesine göre Bornova, Buca, Konak, Karşıyaka, Çeşme, Urla, Torbalı, Bayındır ve Bergama başta olmak üzere birçok ilçede bakım çalışması yapılacak.
10 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Bergama elektrik kesintisi
Tekkedere, Aşağıkırıklar, Yenikent, Zeytindağ - 10.00-16.00
Bornova elektrik kesintisi
Gökdere - 08.00-11.00
Egemenlik - 10.00-13.00
Buca elektrik kesintisi
Karacaağaç, Zafer, 29 Ekim, Adatepe, Kırklar, Kaynaklar Merkez, Doğancılar,
Belenbaşı, Yıldızlar - 08.00-11.00
Çiğli elektrik kesintisi
Balatçık - 09.00-15.00
Dikili elektrik kesintisi
Demirtaş, Çandarlı - 10.00-16.00
Kemalpaşa elektrik kesintisi
Kızılüzüm, Çınarköy - 11.00-14.00
Kiraz elektrik kesintisi
Yeşildere - 09.00-17.00
Konak elektrik kesintisi
Konak, Namık Kemal, Odunkapı, Fevzi Paşa, Fatih, Güzelyurt, Güneş, Sümer, Türkyılmaz, Uğur, Yeşiltepe, Akdeniz, İsmet Kaptan, Kahraman Mescit, Yıldız - 01.00-01.30
Kocakapı, Oğuzlar, Hilal - 01.30-01.45
Kocakapı, Etiler, Oğuzlar, Ballıkuyu, Akarcalı - 01.45-02.00
Ballıkuyu, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Etiler, İmariye, Kadifekale, Süvari, Kosova, Kubilay, Oğuzlar, Ali Reis, Altay, Yeni, Ülkü, Tuzcu - 02.00-02.15
İsmet Kaptan - 09.00-17.00
Konak, İsmet Kaptan, Akdeniz, Yenigün - 09.00-17.00
Menderes elektrik kesintisi
Kısık, Oğlananası Atatürk, Oğlananası Cumhuriyet - 08.00-11.00
Ödemiş elektrik kesintisi
Tosunlar - 09.00-17.00
Selçuk elektrik kesintisi
Zeytinköy - 09.30-13.00
Tire elektrik kesintisi
Topalak, Toparlar, Turan, Yemişler, Hisarlık, İbni Melek, Akmescit, Armutlu, Başköy, Çukurköy, Musalar, Ortaköy, Somak, Kaplan - 11.00-17.00
Torbalı elektrik kesintisi
Demirci, Yeşilköy - 08.00-11.00
Urla elektrik kesintisi
Yeni, Yaka, Hacı İsa - 09.00-15.00
Hacı İsa, Yelaltı - 12.00-18.00
11 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
Aliağa elektrik kesintisi
Fatih - 10.00-16.00
Bayındır elektrik kesintisi
Havuzbaşı - 09.00-16.00
Dereköy, Alankıyı, Ergenli, Hisarlık, Kızıloba, Sarıyurt - 09.00-16.00
Osmanlar, Balcılar, Dernekli - 11.00-17.00
Bergama elektrik kesintisi
Aşağıkırıklar - 10.00-16.00
Aşağıbey, Yukarıbey Kaplan - 09.30-17.30
Bornova elektrik kesintisi
Karaçam - 09.00-17.00
Buca elektrik kesintisi
Kozağaç - 10.00-15.00
Çeşme elektrik kesintisi
Alaçatı - 09.30-16.30
İsmet İnönü, Altınyunus, Boyalık, Çakabey, Fahrettinpaşa, Sakarya - 09.00-15.00
Ovacık, Çakabey, Alaçatı - 09.00-15.00
Çiğli elektrik kesintisi
Atatürk - 10.00-16.00
Dikili elektrik kesintisi
Demirtaş - 10.00-16.00
Bademli - 08.30-09.00
Çandarlı - 09.30-15.00 arası farklı saatlerde kısa süreli kesintiler
Deliktaş - 14.30-15.00
Uzunburun - 15.30-16.00
Foça elektrik kesintisi
Ilıpınar - 10.00-16.00
Karabağlar elektrik kesintisi
Salih Omurtak, Maliyeciler - 10.00-16.00
Karaburun elektrik kesintisi
İnecik - 10.00-17.00
Bozköy - 09.00-17.00
Karşıyaka elektrik kesintisi
Bahariye, Bahçelievler - 09.00-15.00
Yalı, Atakent - 09.00-16.00
Şemikler - 09.00-16.00
Kemalpaşa elektrik kesintisi
Yenikurudere, Kamberler, Bayramlı - 11.00-17.00
Yiğitler, Yenikurudere, Sinancılar, Sarılar, Ovacık, Bağyurdu Yeni, Bağyurdu Kemal Atatürk, Bağyurdu Kazımpaşa, Ören Egemen, Bağyurdu 29 Ekim - 09.30-16.00
Kiraz elektrik kesintisi
Yeşildere - 09.00-17.00
Ödemiş elektrik kesintisi
Yusufdere, Kayaköy - 09.00-17.00
Cevizalan, Bucak, Üçkonak, Kutlubeyler - 09.15-15.15
Seferihisar elektrik kesintisi
Turgut, Ulamış, İhsaniye - 09.00-16.00
Selçuk elektrik kesintisi
Atatürk, İsa Bey - 10.00-14.00
Çamlık, Gökçealan - 13.00-17.00
Torbalı elektrik kesintisi
Yemişlik - 10.00-16.00
Taşkesik, Arslanlar - 09.00-16.00
Urla elektrik kesintisi
Kuşçular - 09.30-15.30
Özbek, Torasan, Rüstem - 12.00-14.00
Bademler, Ovacık - 09.00-16.00
İskele - 10.00-16.00