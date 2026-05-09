SAHA 2026’da imzalanan tarihi sözleşmeyle ASELSAN Konya, yerli imkanlarla Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) geliştirecek. SSB ile yapılan bu ilk silah projesi sayesinde kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde dışa bağımlılık azalırken, kritik platformlara yüksek teknolojiye sahip milli güç katılacak.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk savunma sanayiinin geleceği adına kritik bir iş birliğine şahitlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN Konya arasında imzalanan Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi, yerli mühimmat ve silah sistemleri teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor.

İLK SİLAH GELİŞTİRME PROJESİ!

ASELSAN Konya'dan yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un katıldığı bir törenle iki kurum arasında YHT-25 Projesi sözleşmesi imzalandı.

İmzalanan anlaşma, ASELSAN Konya'nın SSB ile hayata geçirdiği ilk silah geliştirme projesi sözleşmesi olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle proje, şirketin silah tasarımı, üretim ve test kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.

SAHA 2026’ya damga vuran anlaşma! Yüksek hızlı 25 mm top için imzalar atıldı

PROJENİN DETAYLARI

Proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek YHT-25 sisteminin, envanterde bulunan platformlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine yönelik yetenek kazanımı sağlanması hedefleniyor.

SAHA 2026’ya damga vuran anlaşma! Yüksek hızlı 25 mm top için imzalar atıldı

ASELSAN Konya tarafından geliştirilecek orta kalibre yüksek hızlı top sistemlerinin, kara ve deniz platformlarına entegre edilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinde de bileşen olarak kullanılması planlanıyor.

Sözleşmeyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, kritik sistemlerde yerlilik oranının artırılması ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası