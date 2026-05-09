SAHA 2026’ya damga vuran anlaşma! Yüksek hızlı 25 mm top için imzalar atıldı
SAHA 2026’da imzalanan tarihi sözleşmeyle ASELSAN Konya, yerli imkanlarla Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) geliştirecek. SSB ile yapılan bu ilk silah projesi sayesinde kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde dışa bağımlılık azalırken, kritik platformlara yüksek teknolojiye sahip milli güç katılacak.
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN Konya arasında Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi sözleşmesi imzalandı.
- Bu proje, ASELSAN Konya'nın SSB ile hayata geçirdiği ilk silah geliştirme projesi sözleşmesidir.
- YHT-25 sistemi, yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek ve farklı kullanım alanlarında değerlendirilecek.
- ASELSAN Konya tarafından geliştirilecek top sistemleri, kara ve deniz platformlarına entegre edilecek uzaktan komutalı silah sistemlerinde ve ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinde kullanılacak.
- Sözleşmeyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması ve yerlilik oranının artırılması amaçlanıyor.
SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türk savunma sanayiinin geleceği adına kritik bir iş birliğine şahitlik etti.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN Konya arasında imzalanan Yüksek Hızlı 25 mm Top (YHT-25) Projesi, yerli mühimmat ve silah sistemleri teknolojisinde yeni bir dönemi başlatıyor.
İLK SİLAH GELİŞTİRME PROJESİ!
ASELSAN Konya'dan yapılan açıklamaya göre, SSB Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Konya Genel Müdürü Serhan Özsoy'un katıldığı bir törenle iki kurum arasında YHT-25 Projesi sözleşmesi imzalandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan SAHA 2026'da! Fuarı ziyaret eden Özel'e gönderme yaptı
İmzalanan anlaşma, ASELSAN Konya'nın SSB ile hayata geçirdiği ilk silah geliştirme projesi sözleşmesi olma özelliği taşıyor. Bu yönüyle proje, şirketin silah tasarımı, üretim ve test kabiliyetlerinin geliştirilmesi açısından stratejik önem taşıyor.
PROJENİN DETAYLARI
Proje kapsamında yerli ve milli imkanlarla geliştirilecek YHT-25 sisteminin, envanterde bulunan platformlar başta olmak üzere farklı kullanım alanlarında değerlendirilmesine yönelik yetenek kazanımı sağlanması hedefleniyor.
ASELSAN Konya tarafından geliştirilecek orta kalibre yüksek hızlı top sistemlerinin, kara ve deniz platformlarına entegre edilen uzaktan komutalı silah sistemlerinin yanı sıra ASELSAN'ın hava savunma sistemlerinde de bileşen olarak kullanılması planlanıyor.
Sözleşmeyle savunma sanayiinde dışa bağımlılığın azaltılması, kritik sistemlerde yerlilik oranının artırılması ve yüksek katma değerli teknolojilerin geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.