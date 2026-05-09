Kalkış sırasında facia! Uçağın çarptığı kişi hayatını kaybetti
ABD’nin Colorado eyaletindeki bir havalimanında kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağı piste giren bir kişiye çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken, yüzlerce yolcu acil tahliye edildi.
- Pilot, kalkışı son anda durdurdu.
- Piste çıkan kişi olay yerinde vefat etti.
- Uçağın motor kısmında yangın çıktı.
- Uçakta bulunan 224 yolcu acil olarak tahliye edildi.
- Tahliye sırasında yaşanan panikte 12 kişi yaralandı.
- Hayatını kaybeden kişi, havalimanı güvenlik önlemlerini ve çitleri aşarak piste koşmuş.
ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen olay paniğe neden oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Frontier Airlines’a ait bir yolcu uçağı kalkış için piste ilerlediği sırada piste çıkan bir kişiye çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Pilotun kalkışı son anda durdurduğu belirtilirken, piste giren kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çarpmanın ardından uçağın motor kısmında yangın çıktığı bildirildi.
Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 224 yolcunun acil tahliye edildiği belirtildi. Olay sırasında yaşanan panikte 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.
ÇİTLERİ AŞARAK PİSTE KOŞMUŞ
ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenlik önlemlerini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu açıkladı.
Yetkililer olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik zafiyeti ihtimali de incelemeye alındı.