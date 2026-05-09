ABD’nin Colorado eyaletindeki bir havalimanında kalkış hazırlığı yapan yolcu uçağı piste giren bir kişiye çarptı. Kazanın ardından uçakta yangın çıkarken, yüzlerce yolcu acil tahliye edildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Denver Uluslararası Havalimanı’nda meydana gelen olay paniğe neden oldu. Yerel basında yer alan bilgilere göre, Frontier Airlines’a ait bir yolcu uçağı kalkış için piste ilerlediği sırada piste çıkan bir kişiye çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Pilotun kalkışı son anda durdurduğu belirtilirken, piste giren kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı. Çarpmanın ardından uçağın motor kısmında yangın çıktığı bildirildi.

Havayolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçakta bulunan 224 yolcunun acil tahliye edildiği belirtildi. Olay sırasında yaşanan panikte 12 kişinin yaralandığı ifade edildi.

ÇİTLERİ AŞARAK PİSTE KOŞMUŞ

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy ise hayatını kaybeden kişinin havalimanı güvenlik önlemlerini ve çevre çitlerini aşarak piste doğru koştuğunu açıkladı.

Yetkililer olayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatırken, güvenlik zafiyeti ihtimali de incelemeye alındı.

