Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalar yaptı.

"BURADAN MUTLU ŞEKİLDE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Anneler Günü öncesinde şampiyonluk hediyesi vermek istediklerini söyleyen Okan Buruk, "Çok heyecanlıyız. Yarın Anneler Günü. Belki hepimiz için annelerimize bir hediye verme şansımız olacak. Tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum. Buradan mutlu şekilde ayrılmak istiyoruz." dedi.

"OYUNCULARIMLA BERABER TARİH YAZACAĞIZ"

Tarih yazma fırsatına sahip olduklarını belirten Buruk, "Samsun maçı istemediğimiz gibi gitti. Orayı unuttuk. Oyuncularımın motivasyonu yüksek. Sabırlı olmak gerekiyor. Özellikle Ballet'nin forvette oynaması, normalde geçişleri kanattan yaparlardı, şimdi merkezden deneyecekler. Dikkat etmeliyiz buna. Topa sahip olmak, top kaybı yapmamak önemli. Oyuncularım motive, istekli, biz istekliyiz, taraftarımız istekli. Hedefimiz kazanmak. Bu tür maçları çok oynadık, oyuncularım gereken oyunu oynadılar. Gabriel Sara yok, Yaser Asprilla yok, Lemina da dün antrenmana çıkabildi, kısa bir antrenman yaptı, ihtiyaç olduğunda oynayabilecek. Günay'ın cezası var. Hepimiz bu akşam kazanmak için, şampiyonluğu ele geçirebilmek için oynayacağız. Her şampiyonluk çok değerli. Her sene bu iş daha da zorlaşıyor. Bu akşam tarih yazma fırsatımız var. Oyuncularımla beraber bu tarihi yazacağız." diye konuştu.

