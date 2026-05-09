Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a protesto şoku
Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş'ta taraftarlar, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve oyuncuları protesto etti.
Beşiktaş taraftarları, Türkiye Kupası'ndan elenmeleri sonrası teknik heyet ve oyuncuları protesto etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta taraftarlar, Türkiye Kupası'ndan elenerek büyük hayal kırıklığı yaşatan teknik heyet ve oyuncuları protesto etti.
TAKIMA SIRTINI DÖNDÜLER
Tüpraş Park'taki mücadelede siyah beyazlı taraftarlar, Trabzonspor maçının başlangıcında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Beşiktaşlı taraftarlar, sahaya sırtını dönerek sessiz protestoda bulundu.
"BU TAKIM NİYE OYNAMIYOR?"
Beşiktaşlı taraftarlar, maçın başlangıç esnasında ise "Söylesene hoca bu takım niye oynamıyor?" tezahüratı yaptı. Siyah beyazlı tribünler, Trabzonspor maçında ilk 5 dakikanın ardından tezahürat yapmaya başladı.
